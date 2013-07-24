国际油市：油价走低，因中国制造业数据疲弱以及投资者获利了结

* 中国7月汇丰PMI制造业数据跌至11个月低位

* EIA报告，上周原油和成品油库存减少

路透纽约7月24日 - 油价周三走低，受累于中国制造业数据疲弱，今日尾盘，美国原油期货跌幅超过布兰特原油，因交易商在这两个合约的价差收窄后获利了结。

原油期价早盘走低，之前公布的数据显示，7月中国制造业增速放慢至11个月低位，新订单增长迟滞，直指全球第二大石油消费国经济成长放缓。

布兰特和美国原油价差周三再度大幅波动。布兰特较美国原油升水欧洲早盘收窄至0.56美元，后在美国市场下午的交易中扩阔，收报1.80美元。

周三，布兰特原油期货 收跌1.23美元，报每桶107.19美元。周二收涨0.27美元。

美国原油期货 收跌1.84美元，报每桶105.39美元，周二收高0.29美元美。

不过，相对于原油期货的跌势，美国汽油期货 表现稍强。汽油期货仅下跌0.22%，收报每加仑约3.05美元。

美国能源资料协会(EIA)公布的数据显示，截至7月19日的四周，汽油需求同比增长3.1%，汽油库存上周减少180万桶，但仍处于季节平均库存区间的高端。

EIA数据还是显示，上周美国原油库存再度减少，下降280万桶。过去四周，原油库存累计减少近3,000万桶，但分析师称，上周减少的幅度远不及本月初的巨大降幅。

汇丰/Markit周三联合公布，中国7月制造业采购经理人指数(PMI)初值续降至47.7，上月终值为48.2；其中就业分项指数降至47.3，创下2009年3月以来的最低点。 (完)