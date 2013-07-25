版本:
中国
货币新闻 | 2013年 7月 26日 星期五 03:41 BJT

国际油市：布兰特原油期货小涨，汽油期货大跌近4美分

路透纽约/伦敦7月25日 - 油价周四小涨，交投淡静，受助于美元小跌，但汽油期货大跌近4美分，受乙醇税务优惠成本急跌拖累。

美元全线走软，因欧元区经济报告正面。德国7月IFO企业景气判断指数为106.2，优于预期，为连续第三个月小幅成长，显示欧洲最大经济体德国在今年开年表现疲弱之后重获动能。数据带动欧元兑美元升至一个月高位。

根据Price Futures Group的分析师Phil Flynn，美元小跌扶助支撑布兰特原油期货和美国原油期货。

布兰特原油期货 收高0.46美元，报每桶107.65美元，脱离日低106.40美元。

美国原油期货 收高0.10美元，报每桶105.49美元，布兰特原油期货较美国原油期货的溢价较上周扩阔，持于近2.23美元。

美国汽油期货 大跌3.7美分，结算价报每加仑3.0170美元。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐