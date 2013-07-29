国际油市：原油期价在上周回落后企稳，欧洲输油管道削减运能提供支撑

* 投资者静待美联储周三公布政策声明

* 利比亚等国供应受扰支撑油价

* 对冲基金增加布兰特原油净多头头寸

路透纽约7月29日 - 布兰特原油周一小涨，因欧洲供应受扰扶助市场止住上周的跌势，与此同时，谨慎的投资者静待本周美国联邦储备理事会(FED/美联储)的政策会议结果。

分析师称，利比亚和伊拉克等国供应受扰使每日市场供应减少远超过50万桶。诸如约旦等其他供应国未来几周的出口可能减少。受维护影响，北海指标福尔蒂斯原油的供应可能受限。

减产扶助提振油市，因中国等国经济成长放缓，市场一直担忧燃油的需求前景。

美联储将于周二开始召开政策会议，预计将在周三下午发布政策声明。

布兰特原油期货 上扬0.28美元，收报每桶107.45美元，上周收跌0.8%，为5月以来最大单周跌幅。美国原油期货 收挫0.15美元，报每桶104.55美元。北海指标原油较美国原油溢价扩阔至每桶3美元。

汽油期货汽 表现较弱，回落3.2美分，收报每加仑3.0125美元，因热带风暴Dorian消退，未给炼油行业造成任何损害。另外，North Atlantic Refining宣布，其日加工11.5万桶原油的Come By Chance炼厂全面恢复生产。

交易消息人士称，运送北海福尔蒂斯原油的输油管道因设备维护每日运能减少4万桶，使布兰特原油供应收紧。