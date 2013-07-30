国际油市：油价走低，布兰特原油较美国原油期价溢价扩阔

* 美国7月消费者信心回落

* 本周投资者静待美联储政策声明和关键经济数据

路透纽约7月30日 - 油价周二走低，布兰特较美国原油期货溢价扩阔，因交易商押注美国原油期货由资金推动的猛涨之势过度，另外，在美国联邦储备理事会(FED/美联储)周三发布政策声明前部分市场人士交投谨慎。

7月中，布兰特和美国原油期货均涨至109美元之上的数月高位，吸引看涨投机客和大型对冲基金入市。美国原油期货涨幅尤其大，一度触及16个月高位，因基础设施的改善使美国原油期货交割点库辛的原油得以流向美国墨西哥湾地区。

市场开始出脱上述看涨交易，因越来越多的投资者认识到，对中东供应吃紧的预期有些过度。有关BP 在结束印第安纳州Whiting炼厂的修缮后，将恢复更多裂解装置运营的消息也引发抛售，市场臆测这将导致对含硫量较低原油的需求减少。

布兰特原油期货 跌0.54美元，收报每桶106.91美元，但本月仍可能录得近5%的涨幅，为11个月来最大单月涨幅。

美国原油期货 跌1.47美元，收报每桶103.08美元。

布兰特原油较美国原油溢价扩阔至3.83美元。过去五个交易日，溢价逐步扩阔，在之前的五个月中，上述溢价不断收窄，在7月19日触及平价。

在美联储周三公布利率声明前，市场人士交投谨慎，他们希望从美联储的声明中找到有关退出计划的更多线索。

美国石油协会(API)今日稍后公布的石油库存数据也备受关注。路透调查预计，上周原油库存减少230万桶，连降第五周。

投资者担忧，本周稍后公布的制造业数据可能显示中国经济成长疲弱。

一项路透调查预计，中国7月制造业活动可能在10个月来首次萎缩，暗示因国内外需求不振，中国经济将出现长期放缓的局面。