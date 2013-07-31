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亚洲 | 2013年 8月 1日 星期四 05:55 BJT

国际油市：美国原油劲涨约2%，尾盘因技术因素带动涨势

* 美联储政策声明没有提供在短期内开始放慢购债进度的任何暗示

* 美国第二季GDP成长速度及民间部门就业人数增幅均优于预估

* EIA称库欣原油库存连续第五周减少

路透纽约7月31日 - 美国原油期货周三上涨近2%，技术性交易燃点尾盘涨势，推升美国原油在7月录得近一年来表现最好的一个月。

正面的美国经济数据抵销了美国能源资料协会(EIA)称最新一周美国原油库存增加而非市场原先预期库存减少的影响。其他数据显示美国第二季经济增速强于预期，且7月民间部门就业人数增幅多于预估。

近月美国原油期货 上涨1.95美元，结算价报每桶105.03美元。在7月，美国原油期货上涨约9%，录得11个月来最大月度百分比升幅。

多头“推高油价升穿昨日高位，且再推高一些，”Tradition Energy主场研究部主管Addison Armstrong说。

近月布兰特原油期货 上升0.79美元，结算价报每桶107.70美元，日内交投震荡，且大部份时间在平盘附近。

布兰特原油在7月录得2012年8月来最大月度百分比升幅，受助于布兰特原油在本月稍早走强，当时中东国家的政治情势紧张使投资人忧虑区内原油供应。

布兰特原油较美国原油升水为逾一周来最小，此前数据显示库欣原油库存减少。

近月布兰特原油较美国原油升水CL-LCO1=R报每桶2.67美元，稍早升水低见2.44美元，高见3.74美元。

美国政府数据显示库欣原油库存连续第五周减少，下降至2012年4月来最低水平。

美国联邦储备理事会(FED/美联储)周三称，美国经济继续复苏，但仍需要支持，联储没有提供在短期内开始放慢购债进度的任何暗示。美联储表示，短期内将继续执行每月购买850亿美元公债和抵押贷款支持证券(MBS)的计划，以提振仍受联邦预算收紧和海外增长疲弱拖累的经济。

投资人静待本周稍后中国公布的制造业数据，该数据可能将显示制造业活动疲弱。(完)

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(编译 利棣儿；审校　李军)

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