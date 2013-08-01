国际油市：美国原油跳涨2.5%且较布兰特原油贴水收窄，因经济数据强劲

* 美国制造业数据强于预期

* 中国制造业PMI好于预期，欧元区制造业成长

* 利比亚，尼日利亚和伊拉克供应受扰

路透纽约8月1日 - 美国原油周四上涨逾2%，和布兰特原油的贴水连续第二日收窄，受助于全球一系列意外强劲的经济数据及非洲和伊拉克供应受扰。

美国上周初请失业金人数降至五年半低位，且备受关注的美国制造业指数升至两年高点。中国制造业采购经理人指数(PMI)好于预期，而欧元区制造业恢复成长。

风险资产全线上涨，也受助于周三美国联邦储备理事会(美联储/FED)政策声明未暗示联储计划在9月开始缩减购债计划。标普500指数上扬1%，创下纪录高位，铜价劲涨2%。

美国原油 的涨幅超过布兰特原油，美国原油上涨2.86美元，结算价报每桶107.89美元，此前触及108.06美元，为14日来最高。

布兰特原油 上升1.84美元，结算价报每桶109.54美元，此前触及2月来最高的109.59美元。

布兰特原油较美国原油升水收报1.65美元，日内升水一度最多走宽至2.65美元，最多收窄至1.18美元。

美国汽油期货 也上涨，攀升4美分，报每加仑3.04美元。

中国宏观经济先行指标--7月官方制造业采购经理人指数(PMI)小幅反弹至50.3，高于路透调查中值的49.9，上月为50.1。

忧虑利比亚，伊拉克和尼日利亚供应受扰也支撑油价。根据周三路透调查显示，供应受阻扶助石油输出国组织(OPEC)7月原油生产下降至四个月低位。

根据调查，利比亚示威者在油田等地方示威令7月原油日产量下降至115万桶，较6月日产量减少15万桶。利比亚油长周一称，可能原油日产量从140万桶减少了33万桶。

伊拉克原油生产也面临压力，因逊尼派叛乱分子目标北部的油管，且技术问题限制南部的原油生产。(完)

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