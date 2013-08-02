国际油市：油价走低，因美国就业报告令人失望

* 美国7月非农就业岗位增加16.2万个，低于增加18.4万个的预期

* 利比亚石油出口不及正常水平的一半

路透纽约8月2日 - 原油期货周五走低，因美国就业数据不及预期，令对经济的乐观情绪降温，并促使部分投资者锁定获利。今日盘中，受对经济的乐观情绪推动，布兰特原油升至四个月最高。

美国7月非农就业岗位增加16.2万个，低于路透调查分析师得出的预估中值增加18.4万个。

数据令人失望促使很多油市投资者在过去两日大涨后抛售所持头寸。

美国原油期货 跌0.95美分，收报每桶106.94美元。但本周上扬2.1%。

布兰特原油期货 跌0.59美元，收报每桶108.95美元，盘中触及4月3日来最高110.09美元。本周收涨1.66%，结束两周连跌。

布兰特较美国原油溢价扩阔，收报每桶2.01，盘中交易区间为1.14-2.19美元。

汽油期货跟随其他能源期货走低，跌幅为3.5美分，至接近每加仑2.99美元。

对伊拉克、利比亚和尼日利亚供应受扰的担忧限制油价周五的跌势。

周五，利比亚石油出口仍不及正常水平的一半，因罢工和示威活动导致该国主要石油出口港关闭，引发过去一年来最严重的供应受扰。

一项周三公布的路透调查显示，这导致石油输出国组织(OPEC)7月油产量降至四个月低位。