国际油市：油价走低，因美国就业报告令人失望

重温稿-人民币汇率：下半年维持比较稳定水平，汇率波动料保持较低水平--法兴高管
路透北京4月11日 - 法兴银行中国区金融市场总监何昕周二称，中国宏观经济最大的风险因素是强势美元，预计今年美元兑人民币汇率年底前可能会稳定在7以下，中国将维持稳定的汇率政策，人民币汇率未来的市场波动会长期保持在相对低的范围内，货币体制则不断转向更灵活水平。
* 美国7月非农就业岗位增加16.2万个，低于增加18.4万个的预期
* 利比亚石油出口不及正常水平的一半
路透纽约8月2日 - 原油期货周五走低，因美国就业数据不及预期，令对经济的乐观情绪降温，并促使部分投资者锁定获利。今日盘中，受对经济的乐观情绪推动，布兰特原油升至四个月最高。
美国7月非农就业岗位增加16.2万个，低于路透调查分析师得出的预估中值增加18.4万个。
数据令人失望促使很多油市投资者在过去两日大涨后抛售所持头寸。
美国原油期货 跌0.95美分，收报每桶106.94美元。但本周上扬2.1%。
布兰特原油期货 跌0.59美元，收报每桶108.95美元，盘中触及4月3日来最高110.09美元。本周收涨1.66%，结束两周连跌。
布兰特较美国原油溢价扩阔，收报每桶2.01，盘中交易区间为1.14-2.19美元。
汽油期货跟随其他能源期货走低，跌幅为3.5美分，至接近每加仑2.99美元。
对伊拉克、利比亚和尼日利亚供应受扰的担忧限制油价周五的跌势。
周五，利比亚石油出口仍不及正常水平的一半，因罢工和示威活动导致该国主要石油出口港关闭，引发过去一年来最严重的供应受扰。
一项周三公布的路透调查显示，这导致石油输出国组织(OPEC)7月油产量降至四个月低位。
伊拉克石油产量承压，因逊尼派叛乱分子将北部输油管道作为攻击的目标，而技术问题限制了南部的油产量。(完)
路透北京4月11日 - 法兴银行中国区金融市场总监何昕周二称，中国宏观经济最大的风险因素是强势美元，预计今年美元兑人民币汇率年底前可能会稳定在7以下，中国将维持稳定的汇率政策，人民币汇率未来的市场波动会长期保持在相对低的范围内，货币体制则不断转向更灵活水平。
路透4月12日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币4月11日(周二)走势纵览。
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月11日(二) 2350 日本银行贷款(较上年同期) 3月 -- +2.8% 2350 日本企业物价指数(较前月) 3月 +0.2% +0.6% (较上年同期) +1.3% -1.2% 2350 日本机械订单(较前月) 2月 +2.7% -3.2% (较上年同期) -- -8.2% 4月12-14日 2350 日本投资外