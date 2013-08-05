国际油市：原油期价缩减稍早跌幅，因美国服务业数据强劲

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
* 7月美国服务业成长加速
* 利比亚油长称石油日产量增至70万桶
* 6月欧元区零售销售下降
* 周二API公布美国库存数据
路透纽约8月5日 - 布兰特原油期价周一缩减早盘跌幅，仍接近每桶109美元，因数据显示美国服务业强劲后，油市抛压有所缓解。
布兰特和美国原油期货在稍早的交易中均下跌超过1美元，因有消息称利比亚和北海地区产量增加，以及欧元区数据显示，6月该地区零售价普遍走低，为三个月来首次下降。
在数据显示美国7月供应管理协会非制造业指数增至五个月高位后，两个市场均反弹。
布兰特原油期货 跌0.25美元，结算价报每桶108.70美元，稍早下跌1.40美元，至107.55美元的低位。
美国原油期货 跌0.38美元，结算价报每桶106.56美元，稍早跌至105.70美元。
布兰特较美国原油溢价扩阔至2.14美元。
汽油价格跌幅较大，RBOB汽油期货回落0.045美元，或近1.5%，结算价报每加仑2.95美元。
尽管ISM服务业数据增长，但有关利比亚和北海地区石油产量增加的消息仍然令油价承压。
利比亚油长周一在记者会上表示，该国石油日产量增至约70万桶，且政府正在努力结束石油生产设施的示威行动。
业内消息人士称，北海地区石油产量也增加，有消息称，预计英国最大的Buzzard油田将按计划在周一晚些时候恢复生产，之前关闭五日进行维护。
欧洲6月零售销售不佳，削弱了德国和英国数据显示制造业和建筑业温和成长的影响，凸显欧洲经济复苏和能源需求仍然脆弱。(完)
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透多伦多/渥太华4月7日 - 加拿大主要股指周五下滑，金融股和自然资源类股下跌，尽管担心地缘政治紧张关系加剧，此前美国向叙利亚发动导弹袭击，引发投资者避险。