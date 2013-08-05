国际油市：原油期价缩减稍早跌幅，因美国服务业数据强劲

* 7月美国服务业成长加速

* 利比亚油长称石油日产量增至70万桶

* 6月欧元区零售销售下降

* 周二API公布美国库存数据

路透纽约8月5日 - 布兰特原油期价周一缩减早盘跌幅，仍接近每桶109美元，因数据显示美国服务业强劲后，油市抛压有所缓解。

布兰特和美国原油期货在稍早的交易中均下跌超过1美元，因有消息称利比亚和北海地区产量增加，以及欧元区数据显示，6月该地区零售价普遍走低，为三个月来首次下降。

在数据显示美国7月供应管理协会非制造业指数增至五个月高位后，两个市场均反弹。

布兰特原油期货 跌0.25美元，结算价报每桶108.70美元，稍早下跌1.40美元，至107.55美元的低位。

美国原油期货 跌0.38美元，结算价报每桶106.56美元，稍早跌至105.70美元。

布兰特较美国原油溢价扩阔至2.14美元。

汽油价格跌幅较大，RBOB汽油期货回落0.045美元，或近1.5%，结算价报每加仑2.95美元。

尽管ISM服务业数据增长，但有关利比亚和北海地区石油产量增加的消息仍然令油价承压。

利比亚油长周一在记者会上表示，该国石油日产量增至约70万桶，且政府正在努力结束石油生产设施的示威行动。

业内消息人士称，北海地区石油产量也增加，有消息称，预计英国最大的Buzzard油田将按计划在周一晚些时候恢复生产，之前关闭五日进行维护。