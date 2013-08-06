国际油市：布兰特原油期货跌向108美元，因供应忧虑缓解

0523GMT，布兰特原油期货 下跌0.2美元至108.50美元，连续第三天下跌，创5月底来最长下跌时间。美国原油期货 跌0.04美元至106.51美元，亦连续第三天下滑。

“当前油价仍很贵，我认为它们不会上升太多，它们更可能横盘交投，”三菱商事的风险经理Tony Nunan表示，“美国的一些经济数据显示，美国正缓慢成长。这一点，加上最近的供应忧虑，帮助支撑油价。”

Nunan预计美国原油下一道关键阻力为109美元，布兰特原油的关键阻力为110美元。

“油价稍早承压，此前利比亚石油部长称产量好转，”澳新银行(澳盛银行,ANZ)分析师在报告中说，“英国的Buzzard油田本周亦料将重启，此前关闭五天进行维修。”(完)

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