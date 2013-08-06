国际油市：油价因伊朗愿意参与会谈而下跌，RINs下滑令美国汽油价格走低

* 伊朗总统鲁哈尼准备进行“具意义的”核计划对话

* 美国国家环境保护局公布可能改变2014年生物燃料政策

* RINs下跌，拖累汽油和原油下跌

路透纽约8月6日 - 油价周二下跌大约1美元，因伊朗新总统暗示愿意和西方就具争议的伊朗核计划协商，且因美国汽油价格下跌。乙醇可再生能源认证码(Renewable Identification Number，RINs)价格大跌，使美国原油价格走低。

伊朗新总统鲁哈尼（哈桑·鲁哈尼）表示，他准备参与“认真和具意义的”协商，这降低了原油的地缘政治风险溢价。

一美国国务院发言人表示，鲁哈尼就职伊朗总统代表了伊朗迅速解决对其核计划忧虑的“一个机会”，但美国希望看到伊朗在走向解决冲突采取“可信的步骤”。

美国汽油价格 大跌1.25%，受累于美国炼厂为符合环境条例而必须购买的乙醇可再生能源认证码(RINs)遭遇抛售。

RINs价格急跌大约20%，因美国国家环境保护局(EPA)公布，它将使用其职权将2014年生物燃料加入燃料供应的容量目标下调。

RINs价格低见0.80美元，在周一触及逾1美元，且两周前为1.50美元。

美国原油 下跌1.26美元，结算价报每桶105.30美元，盘中低见104.86美元。

布兰特布原油 下滑0.52美元，结算价报每桶108.18美元，稍早跌至107.46美元低位。

布兰特原油较美国原油溢价收报2.88美元，日内交投区间为1.82-2.94美元。

汽油期货 重挫3.6%，成交在大约每加仑2.91美元，盘中低见2.88美元。

北海Buzzard油田周二将恢复原油出口的消息缓和对短期供应受干扰的忧虑，这令油价进一步承压。

美国联邦储备理事会(美联储/FED)可能在今年稍后缩减购债计划的迹象也对油价带来负面影响。

美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯表示，美联储“很有可能”在今年稍后开始缩减购债。 (完)

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