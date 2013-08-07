国际油市：供应忧虑缓解令布兰特原油跌破108美元，关注中美数据

“美国和中国将公布经济数据，将给市场提供石油需求前景方面的线索，”CMC Markets首席市场分析师Ric Spooner表示。“但短期油价前景倾向于下行。”

Spooner称，美联储关于缩减刺激政策的任何声明也都会影响油价。若联储缩减刺激政策，可能提振美元，打击石油等以美元计价的大宗商品。

Spooner预测102.50美元水平为美国原油的关键支撑位，109附近为重要阻力位。布兰特原油的区间更窄，介于105.50和大约109美元之间。

路透技术分析师王涛预测，布兰特原油料跌破107.40处的支撑位，跌向106.76美元，而美国原油预计跌至104.12。

市场在等待美国能源资料协会(EIA)的库存数据，以获得更多交易线索。

美国石油协会(API)的数据显示，过去一周美国原油库存减少366万桶，至3.663亿桶，炼厂产出小幅扩大。分析师预计库存减少120万桶。 (完)

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