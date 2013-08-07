国际油市：供应忧虑缓解令布兰特原油跌破108美元，关注中美数据

欧洲个股：耆卫集团打算出售中国保险合资事业的50%股权
路透香港/伦敦4月6日 - 直接熟知事况的消息人士表示，耆卫集团(Old Mutual)打算出售在中国保险合资事业--瑞泰人寿保险持有的50%股权，外资保险业者在面临经营中国保险市场大不易之际，这是耆卫集团的一部分改革措施。
“美国和中国将公布经济数据，将给市场提供石油需求前景方面的线索，”CMC Markets首席市场分析师Ric Spooner表示。“但短期油价前景倾向于下行。”
Spooner称，美联储关于缩减刺激政策的任何声明也都会影响油价。若联储缩减刺激政策，可能提振美元，打击石油等以美元计价的大宗商品。
Spooner预测102.50美元水平为美国原油的关键支撑位，109附近为重要阻力位。布兰特原油的区间更窄，介于105.50和大约109美元之间。
路透技术分析师王涛预测，布兰特原油料跌破107.40处的支撑位，跌向106.76美元，而美国原油预计跌至104.12。
市场在等待美国能源资料协会(EIA)的库存数据，以获得更多交易线索。
美国石油协会(API)的数据显示，过去一周美国原油库存减少366万桶，至3.663亿桶，炼厂产出小幅扩大。分析师预计库存减少120万桶。 (完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 李春喜 审校 王冠中)
路透香港/伦敦4月6日 - 直接熟知事况的消息人士表示，耆卫集团(Old Mutual)打算出售在中国保险合资事业--瑞泰人寿保险持有的50%股权，外资保险业者在面临经营中国保险市场大不易之际，这是耆卫集团的一部分改革措施。
路透上海4月6日 - 以下为中国2017年已完成发行的企业债具体情况: 发债主体 发行规模 期限 簿记建档日 票面利率 利率区间 主体评级 认购倍数 备注 (亿元人民币) (年) (或招标日) ------------------------------------------------------------------------------------------------ *永嘉投资集团 5 10 3/31簿记建档 6.30% 上限6.30% AA 1.11 第7年末回售选择权 城市停车场建设专项债 国有土地使用权提供担保 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 遂宁天泰实业 10 7
欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= *营口北海新区 4 7 4/13簿记建档 -- AA 4/14-4/17 恒泰长财证券 城区开发建设投资 (第3-7年末偿还20%本金/营口市城市建设投资发展公司提供担保) ========================================================================================= *岳阳惠华 5 7 4/13簿记建档 -- AA