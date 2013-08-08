国际油市：油价连跌第五日，基金推动油价尾盘反弹

****澳新经济指标预测--4月11日-4月18日****
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月10日当周 4月11日(二) 0130 澳洲NAB企业现况指数 3月 -- 正9 企业信心指数 -- 正7 4月12日(三) 0030 澳洲消费者信心指数(较前月) 4月 -- +0.1% 2130 新西兰制造业表现指数(PMI) 3月 -- 55.2 2245 新西兰食品价格指数 3月
* 中国7月原油进口触及纪录高位每日615万桶
* 北海原油出口9月将增加
路透纽约8月8日 - 美国原油期价周四连跌第五日，因交易商和基金结清多头头寸，使市场出脱一些多头仓位，后在油价触及一个月低位时得以重新买入，从而导致油价在尾盘大幅反弹。
市场观察人士称，投机性基金和交易商持有创纪录的净多头头寸，暗示他们认为油价将上扬。不过，上周他们出脱一小部分多头头寸，但市场中的多头头寸规模仍然巨大，足以造就一波大行情。
周四的走势皆因看空人士“在市场触顶后寻找一切借口抛售，以锁定获利，”iitrader.com LLC的首席市场策略师兼创始人Rich Ilczyszyn表示。
投机客抛售多头头寸以锁定获利，然后在抛售过度时开始买回这些头寸，Ilczyszyn和其他经纪商称。
近月美国原油期货 日内收跌0.97美元，结算价报每桶103.40美元，盘中触及102.22美元的低位。根据路透数据，近月合约成交量触及一个月最高。
布兰特原油期货在下午的交易中缩减部分跌幅，此前中东紧张局势升级。
布兰特近月原油合约 收跌0.76美元，结算价报每桶106.68美元，盘中触及105.85美元的低位，连跌第五日。
交易商和分析师称，美国RBOB汽油期货 重挫至一个月低位2.81美元，日内多数时间领跌油市。RBOB也出现反弹，收报每加仑2.85美元。
布兰特较美国原油溢价CL-LCO1=R扩阔至一周最阔3.84美元，收报每桶3.28美元。
按计划，北海原油出口9月将增加，这使布兰特原油期价承压。
消息抵销了中国原油进口触及纪录高位对油价的提振。
利比亚和伊拉克等主要产油国供应收紧的情况也令布兰特原油期价跌幅受限。(完)
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月10日当周 4月11日(二) 0130 澳洲NAB企业现况指数 3月 -- 正9 企业信心指数 -- 正7 4月12日(三) 0030 澳洲消费者信心指数(较前月) 4月 -- +0.1% 2130 新西兰制造业表现指数(PMI) 3月 -- 55.2 2245 新西兰食品价格指数 3月
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月10日当周 4月11日(二) 0300 韩国L货供额 2月 -- +6.8% 2300 韩国失业率 3月 -- 4.0% 2350 日本银行贷款(较上年同期) 3月 -- +2.8% 2350 日本企业物价指数(较前月) 3月 +0.2% +0.6% (较上年同期) +1.3% -1.2% 2350
标售日 发行种类 宣布日 结算日 04/11/2017 10年期公债 04/06/2017 04/17/2017 04/11/2017 四周期国库券 04/10/2017 04/13/2017 04/12/2017 30年期公债 04/06/2017 04/17/2017 04/17/2017 13周和26周期国库券 04/13/2017 04/20/2017 04/18/2017 四周期国库券 04/17/2017 04/20/2017 04/20/2017 五年期TIPS 04/13/2017 04/28/2017 04/24/2017 13周和26周期国库券 04/20/2017 04/27/2017 04/25/2017 52周期国库券