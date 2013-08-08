国际油市：油价连跌第五日，基金推动油价尾盘反弹

* 中国7月原油进口触及纪录高位每日615万桶

* 北海原油出口9月将增加

路透纽约8月8日 - 美国原油期价周四连跌第五日，因交易商和基金结清多头头寸，使市场出脱一些多头仓位，后在油价触及一个月低位时得以重新买入，从而导致油价在尾盘大幅反弹。

市场观察人士称，投机性基金和交易商持有创纪录的净多头头寸，暗示他们认为油价将上扬。不过，上周他们出脱一小部分多头头寸，但市场中的多头头寸规模仍然巨大，足以造就一波大行情。

周四的走势皆因看空人士“在市场触顶后寻找一切借口抛售，以锁定获利，”iitrader.com LLC的首席市场策略师兼创始人Rich Ilczyszyn表示。

投机客抛售多头头寸以锁定获利，然后在抛售过度时开始买回这些头寸，Ilczyszyn和其他经纪商称。

近月美国原油期货 日内收跌0.97美元，结算价报每桶103.40美元，盘中触及102.22美元的低位。根据路透数据，近月合约成交量触及一个月最高。

布兰特原油期货在下午的交易中缩减部分跌幅，此前中东紧张局势升级。

布兰特近月原油合约 收跌0.76美元，结算价报每桶106.68美元，盘中触及105.85美元的低位，连跌第五日。

交易商和分析师称，美国RBOB汽油期货 重挫至一个月低位2.81美元，日内多数时间领跌油市。RBOB也出现反弹，收报每加仑2.85美元。

布兰特较美国原油溢价CL-LCO1=R扩阔至一周最阔3.84美元，收报每桶3.28美元。

按计划，北海原油出口9月将增加，这使布兰特原油期价承压。

消息抵销了中国原油进口触及纪录高位对油价的提振。