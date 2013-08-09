国际油市：美国原油期货上扬逾2.5美元，受助于中国需求和OPEC供应收紧

* 中国7月石油表观需求按年增长5.5%

* 罢工、动荡和基础设施问题使OPEC供应减少

* 利比亚石油产量降至2011年来最低水平

路透纽约8月9日 - 美国原油期货周五大涨逾2.5美元，受助于中国需求增长的迹象，以及对中东供应受扰的担忧。

布兰特原油期货从逾一个月最低收位反弹，但成交不及纽约市场活跃，美国9月原油合约 领涨。

9月较12月合约溢价扩阔0.70美元，至每桶3.60美元，加剧了市场上的逆价差状况。分析师称，中国数据向好，以及更多迹象显示利比亚石油出口大幅减少可能是导致近月合约上扬的原因。

市场观察人士称，投资者在周末来临前纷纷建立近月合约多头头寸也是推动价格上扬的因素之一。

美国9月原油期货攀升2.57美元，收报每桶105.95美元。布兰特原油期货 上扬1.54美元，至每桶108.22美元。结算时，布兰特较美国原油溢价收窄至每桶2.25美元。

7月中国工业增幅为年内最快，为显示中国经济正经历了逾两年成长放缓后在企稳的最新迹象。尽管中国石油表观需求从6月触及的四个月高位回落，但7月原油进口增至创纪录水平。

国际能源署表示，预计8月初利比亚石油日产量将减少60万桶，至40万桶，为2011年发生武装冲突以来最低。

高盛周五维持布兰特原油12个月价格预期在105美元不变，但表示石油输出国组织(OPEC)供应收紧，以及中国石油净进口增加将在短期推升油价。

布兰特和美国原油期价本周可能收跌，因投资者在9月前结清其头寸，预计美国联邦储备理事会(FED/美联储)将从9月开始缩减刺激计划规模。