国际油市：油价上涨，因利比亚出口供应受扰

马来西亚期市：棕榈油期货降至六个月低点，受累于马币走强
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
* 市场关注美国数据，以寻找联储何时缩减购债的线索
* 利比亚关键原油出口港再度停工
* 欧洲炼厂削减产量
* 路透调查预估上周美国原油和汽油库存减少
路透纽约8月12日 - 布兰特原油期货周一上涨，因石油输出国组织(OPEC)成员国利比亚出口供应再度受扰，引发供应忧虑。
运能达每日60万桶的利比亚两大石油出口港在刚复工几个小时后再度陷入停滞，港口安保再度实施两周罢工，令港口停运。
利比亚多个油田生产也受到类似抗议干扰，令该国供应遭遇2011年内战以来最严重的受阻。
布兰特原油期货 升0.75美元，结算价报每桶108.97美元，盘中低见107.43美元。布兰特原油期货收复200日移动均线切入位108.16美元，这是交易商关注的关键技术水准。
美国9月原油期货 小涨0.13美元，结算价报每桶106.11美元，日低为105.03美元。
布兰特原油期货较美国原油期货溢价扩阔至2.86美元。
交易商也在关注欧洲炼厂，本周欧洲炼厂将削减日产量50万桶左右，因油价大涨令本已疲弱的利润率再度受压。
市场人士也在等待本周美国公布的经济数据，以寻找美联储何时将开始缩减购债的线索。
本周，美国将公布零售销售、消费者物价指数、房屋开工、工业生产等数据。
根据路透访查的七位分析师，市场预计上周美国原油和汽油库存减少。(完)
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
路透北京4月14日 - 以资产计中国第四大银行--中国银行日前在 境外完成30亿美元等值债券发行定价，包括美元、欧元、澳元和人民币四个币种，共计六个 债券品种，募集资金将主要用于“一带一路”相关信贷项目，债券将在香港联合交易所挂牌 上市。 据中国银行提供的数据显示，此次发行的美元债共包括三、五和10年期三个期限，其中 三年期是浮息债，最终定价为3M Libor+77基点，首期票面利率为1.9260%；五年期和10年期 固息债票面利率分别为2.8750%和3.50%。 三年期的欧元浮息债最终定价为3M Euribor+67基点，首期票面利率为0.3380%；此外， 由中行约翰内斯堡分行作为发行主体发行的人民币固息债券是非洲首支离岸人民币债（彩虹 债），期限三年，票面利率为4.88%。 “今年，美元加息预期升温、欧洲政治不确定性增强，市场波动性较大。此次发行把握 了市场有利时机，跨时区协调交易执行，顺利完成定价。”中行新闻稿称。 新闻稿并介绍称，此次发行订单总量超过500个，其中欧元债发行获得4倍认购；人民币
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选