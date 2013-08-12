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亚洲 | 2013年 8月 13日 星期二 04:18 BJT

国际油市：油价上涨，因利比亚出口供应受扰

* 市场关注美国数据，以寻找联储何时缩减购债的线索

* 利比亚关键原油出口港再度停工

* 欧洲炼厂削减产量

* 路透调查预估上周美国原油和汽油库存减少

路透纽约8月12日 - 布兰特原油期货周一上涨，因石油输出国组织(OPEC)成员国利比亚出口供应再度受扰，引发供应忧虑。

运能达每日60万桶的利比亚两大石油出口港在刚复工几个小时后再度陷入停滞，港口安保再度实施两周罢工，令港口停运。

利比亚多个油田生产也受到类似抗议干扰，令该国供应遭遇2011年内战以来最严重的受阻。

布兰特原油期货 升0.75美元，结算价报每桶108.97美元，盘中低见107.43美元。布兰特原油期货收复200日移动均线切入位108.16美元，这是交易商关注的关键技术水准。

美国9月原油期货 小涨0.13美元，结算价报每桶106.11美元，日低为105.03美元。

布兰特原油期货较美国原油期货溢价扩阔至2.86美元。

交易商也在关注欧洲炼厂，本周欧洲炼厂将削减日产量50万桶左右，因油价大涨令本已疲弱的利润率再度受压。

市场人士也在等待本周美国公布的经济数据，以寻找美联储何时将开始缩减购债的线索。

本周，美国将公布零售销售、消费者物价指数、房屋开工、工业生产等数据。

根据路透访查的七位分析师，市场预计上周美国原油和汽油库存减少。(完)
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