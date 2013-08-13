国际油市：油价连涨第三日，因利比亚和伊拉克供应问题

* 在上周大跌后，布兰特原油反弹至近四个月高位

* 利比亚罢工使该国原油出口降至两年低位

* API数据显示最新一周美国原油库存减少

路透纽约8月13日 - 美国原油和布兰特原油周二连涨第三日，因担忧石油输出国组织(OPEC)成员国利比亚和伊拉克原油供应。

在上周大跌后，布兰特原油上涨至每桶110美元左右的四个月高位，而美国原油触及六个交易日高位，升至每桶107美元以上。

利比亚劳工行动迫使该国原油产量下降至自2011年内战以来的最低水平，利比亚原油总计日产量远低于50万桶，低于6月日产量130万桶。

分析师表示，这燃点了对北半球原油供应可能不足的忧虑，并提振油价。

利比亚国家油公司(National Oil Corp.)向托运人发表声明，表示不能提供9月装货时间表，正常是在现在公布该时间表，因反覆的罢工行动令港口运作瘫痪。

Energy Security Analysis Inc董事总经理Sarah Emerson说，如果沙特阿拉伯维持原油产量在高水平，利比亚供应干扰将“可应付。”

“问题在于它持续多久。今日倒是可以应付。”

Energy Aspects首席政策分析师Richard Mallinson在路透全球原油论坛(Reuters Global Oil Forum)上表示，利比亚原油日产量为大约40万桶，原油每日出口量为大约30万桶。利比亚原油处理能力为每日大约160万桶。

伊拉克关键的南部原油出口中心维护工作也预期将9月供应量每日减少50万桶，对中期油价提供进一步支撑。

近月9月布兰特原油期货 上升0.85美元，结算价报每桶109.82美元，日高在110.06美元，此为8月2日触及110.09美元四个月高位以来的最高水平。

周二在纽约商业期货交易所(NYMEX)，布兰特原油期货成交量创纪录高位，达到104,839口，远多于上周稍晚创下的上一次纪录高位90,390口，交易所表示。

近月美国原油期货 上升0.72美元，结算价报每桶106.83美元，日内低位在105.56美元。尾盘，美国原油较布兰特原油贴水报2.99美元。

美国石油协会(API)公布上周美国原油库存减少90万桶，路透调查预期原油库存减少150万桶。(完)

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