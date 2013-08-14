版本:
中国
亚洲 | 2013年 8月 14日 星期三 13:22 BJT

国际油市：布兰特原油跌向109美元，但供应担忧提供支撑

“预计未来几周会有很多波动，因为不单本周有美国经济数据，9月17日还有美联储的会议，投资者根据预期调整布局，”芝加哥Ritterbusch & Associates的总裁Jim Ritterbusch说。

美国7月零售销售上升，表明消费者支出加快，这可能支持美国联邦储备理事会(FED/美联储)结束一项重大的刺激经济计画。

美国亚特兰大联储总裁洛克哈特表示，美国经济表现喜忧参半，以致于美联储决策者难以为下个月缩减及最终停止资产买进计划拟订出详细的路线，但不排除可能在9月开始缩减。

Ritterbusch说，“现在市场并没根据基本面来交投，我们见到的价格走势主要是受到基于预期的投机行为带动，”

不过，对OPEC成员国利比亚和伊拉克供应中断的担忧，支撑了油价。

利比亚国家石油公司周二对船运企业发布声明称，当前无法像以往一样提供9月装货日程，因为港口劳工争端尚未化解。

伊拉克南部关键的石油出口中枢展开维修，预计会使9月日出口量减少50万桶。

美国石油协会(API)周二发布的报告显示，上周美国原油库存下滑，不过降幅小于预期。

美国周三稍晚将发布一项关键的制造业调查的结果。(完)

NYMEX原油 NYMEX原油电子盘

NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约

亚洲燃料油 亚洲柴油

亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]

EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻

产油国官方售价英文原文 (编译 隋芬; 审校 于春红)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐