国际油市：布兰特原油跌向109美元，但供应担忧提供支撑

东北亚情势：美国防部对NBC有关对朝鲜采先发制人行动的报导不予置评
路透华盛顿4月13日 - 美国五角大厦周四对美国国家广播公司(NBC)有关可能对朝鲜(北韩)采取先发制人行动的报导不予置评，称政策规定国防部不能讨论未来的军事行动，“也不能公开推测可能出现的情况”。
“预计未来几周会有很多波动，因为不单本周有美国经济数据，9月17日还有美联储的会议，投资者根据预期调整布局，”芝加哥Ritterbusch & Associates的总裁Jim Ritterbusch说。
美国7月零售销售上升，表明消费者支出加快，这可能支持美国联邦储备理事会(FED/美联储)结束一项重大的刺激经济计画。
美国亚特兰大联储总裁洛克哈特表示，美国经济表现喜忧参半，以致于美联储决策者难以为下个月缩减及最终停止资产买进计划拟订出详细的路线，但不排除可能在9月开始缩减。
Ritterbusch说，“现在市场并没根据基本面来交投，我们见到的价格走势主要是受到基于预期的投机行为带动，”
不过，对OPEC成员国利比亚和伊拉克供应中断的担忧，支撑了油价。
利比亚国家石油公司周二对船运企业发布声明称，当前无法像以往一样提供9月装货日程，因为港口劳工争端尚未化解。
伊拉克南部关键的石油出口中枢展开维修，预计会使9月日出口量减少50万桶。
美国石油协会(API)周二发布的报告显示，上周美国原油库存下滑，不过降幅小于预期。
美国周三稍晚将发布一项关键的制造业调查的结果。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 隋芬; 审校 于春红)
路透华盛顿4月13日 - 美国五角大厦周四对美国国家广播公司(NBC)有关可能对朝鲜(北韩)采取先发制人行动的报导不予置评，称政策规定国防部不能讨论未来的军事行动，“也不能公开推测可能出现的情况”。
路透上海4月14日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇 率指数周五较上日微跌0.08%至93.18；SDR篮子指数微升至95.27，BIS篮子指数微跌至94.16 。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌1.74%，SDR篮子指数跌0.24%，BIS指数跌2.17% 。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38% 。 CFETS篮子部分主要货币 今日中间价 较上日升贬点 数 人民币 6.874 -89 欧元 7.3103 286 日圆 6.3136 -30 港元 0.8843 -8.6 英镑
* 韩元下滑，因与朝鲜之间的紧张局势加剧 * 受假日因素影响市场交投清淡 * 特朗普言论继续令美元和美国公债收益率承压 路透东京4月14日 - 美元周五整理跌势，本周料将录得跌幅，因地缘政治紧张局势给避险货币日圆带来支撑。 美元指数 日内持平，但本周累计下跌0.6%。 美国总统特朗普周四称，朝鲜问题“将会得到解决”，与此同时中国敦促要谨慎，而外界愈发猜测朝鲜可能即将进行第六次核试验。 美元兑韩元 上涨0.6%，报1,136.5。 美国军方周四称，向伊斯兰国在阿富汗东部的隧道网络投放“炸弹之母”。这是美军在战事中使用过的最大的非核装置。 “我认为‘炸弹之母’是为了让朝鲜看看美国的军事实力，”东京外汇研究公司Global-info Co主管Kaneo Ogino称。 “但我们今天可能不会看到市场大幅波动，我想短线投资者已经做空美元，现在大家在等待下一个触发因素，”他称。 美元/日圆 日内小涨0.1%至109.17日圆，