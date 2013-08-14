国际油市：布兰特原油触及四个月高位，因中东紧张局势升级

东北亚情势：美国防部对NBC有关对朝鲜采先发制人行动的报导不予置评
路透华盛顿4月13日 - 美国五角大厦周四对美国国家广播公司(NBC)有关可能对朝鲜(北韩)采取先发制人行动的报导不予置评，称政策规定国防部不能讨论未来的军事行动，“也不能公开推测可能出现的情况”。
* 利比亚未能对9月原油装船做出明确承诺
* 埃及进入紧急状态
* 最新一周美国原油库存减少-EIA
路透纽约8月14日 - 布兰特原油周三上涨至110美元以上的四个月高位，因担忧利比亚原油供应受扰和埃及暴力冲突不断升级。
布兰特原油抹去稍早录得的跌幅，此前埃及政府宣布进入紧急状态，之前防暴警察和前总统穆尔西支持者发生冲突，造成数十人死亡。
在冲突发生后，埃及临时副总统Mohamed El Baradei辞职。根据埃及卫生部，暴力冲突造成149人死亡。不过，航运消息人士称埃及苏伊士运河没有受暴力冲突影响。苏伊士运河是中东原油重要的供应路线。
市场聚焦在地区性原油供应，埃及国内冲突发生之时正值利比亚出口锐减。
利比亚石油部副部长周三表示，因油田问题，利比亚原油日产量下降至60万桶，而拉斯拉努夫(Ras Lanuf)港口仍然关闭。昨日利比亚国家石油公司表示，因该国海港工人罢工，利比亚不能对9月原油交付作出承诺。
近月9月布兰特原油 周四到期，该合约上涨0.38美元，结算价报每桶110.20美元，此前升至110.30美元的四个月新高。交投更活跃的10月布兰特原油上升0.34美元，结算价报每桶108.82美元。
9月美国原油 期货小升0.02美元，结算价报每桶106.85美元，交投震荡，扭转稍早一度下跌逾1美元的态势。
在美国能源资料协会(EIA)公布最新一周美国原油库存减少281万桶后，近月美国原油期货短暂升至平盘上方，之后在交易日大部份时间走低。美国俄克拉荷马州库欣库存连续第六周减少，跌至17个月来最低水平。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 利棣儿；审校 张荻)
路透华盛顿4月13日 - 美国五角大厦周四对美国国家广播公司(NBC)有关可能对朝鲜(北韩)采取先发制人行动的报导不予置评，称政策规定国防部不能讨论未来的军事行动，“也不能公开推测可能出现的情况”。
路透上海4月14日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇 率指数周五较上日微跌0.08%至93.18；SDR篮子指数微升至95.27，BIS篮子指数微跌至94.16 。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌1.74%，SDR篮子指数跌0.24%，BIS指数跌2.17% 。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38% 。 CFETS篮子部分主要货币 今日中间价 较上日升贬点 数 人民币 6.874 -89 欧元 7.3103 286 日圆 6.3136 -30 港元 0.8843 -8.6 英镑
* 韩元下滑，因与朝鲜之间的紧张局势加剧 * 受假日因素影响市场交投清淡 * 特朗普言论继续令美元和美国公债收益率承压 路透东京4月14日 - 美元周五整理跌势，本周料将录得跌幅，因地缘政治紧张局势给避险货币日圆带来支撑。 美元指数 日内持平，但本周累计下跌0.6%。 美国总统特朗普周四称，朝鲜问题“将会得到解决”，与此同时中国敦促要谨慎，而外界愈发猜测朝鲜可能即将进行第六次核试验。 美元兑韩元 上涨0.6%，报1,136.5。 美国军方周四称，向伊斯兰国在阿富汗东部的隧道网络投放“炸弹之母”。这是美军在战事中使用过的最大的非核装置。 “我认为‘炸弹之母’是为了让朝鲜看看美国的军事实力，”东京外汇研究公司Global-info Co主管Kaneo Ogino称。 “但我们今天可能不会看到市场大幅波动，我想短线投资者已经做空美元，现在大家在等待下一个触发因素，”他称。 美元/日圆 日内小涨0.1%至109.17日圆，