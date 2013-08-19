国际油市：布兰特原油因获利了结而下跌，但埃及情势限制跌幅

* 利比亚原油出口接近该国2011年内战以来最低水平

* 投资人担忧埃及局势动荡可能扩散，将影响原油供应

* 高盛将短期布兰特原油价格预估上调至大约115美元

路透纽约8月19日 - 原油价格周一小幅收低，整日交投波澜不兴，小量获利了结令油价承压，但埃及局势动荡和利比亚原油出口下降支撑油价。

布兰特10月原油期货 下跌0.50美元，结算价报每桶109.90美元，日高为111美元。布兰特原油在8月15日触及四个月高位111.53美元。

经纪表示，尾盘布兰特原油打压诸如汽油和超低硫柴油等成品油走低。

美国汽油期货 下跌3.4美分，结算价报每加仑2.93美元。美国取暖油期货 下滑超过1美分，结算价报每加仑3.07美元。

美国9月原油期货 下滑0.36美元，结算价报每桶107.10美元。9月合约将在周二收盘时到期。美国10月原油期货 下跌0.43美元，结算价报每桶106.86美元。

在美国石油协会(API)公布周度库存数据前，路透初步调查显示，分析师预期上周美国原油库存减少140万桶。

利比亚原油生产和出口因暴力事件及罢工而下降，原油出口降至该国2011年内战以来的最低水平，尽管据报利比亚其中一个规模较小的港口周一重开。

自周三以来，遭罢免的前埃及总统穆尔西的支持者和军方支持的埃及政府的安全部队发生冲突，造成至少850人死亡。

埃及不是主要原油生产国，但投资人担忧埃及动荡将可能扩散至其他中东国家，中东地区出产的原油占全球原油产量超过三分之一。

高盛周一表示，预期原油市场供应收紧将推动布兰特原油“在很短的时间内”上升至115美元。(完)

NYMEX原油 NYMEX原油电子盘

NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约

亚洲燃料油 亚洲柴油

亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]

EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻