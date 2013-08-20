国际油市：原油价格下跌，因输油管道停运和原油合约到期

* 利比亚动荡支撑布兰特原油

* 市场静待美联储周三公布会议记录

路透纽约8月20日 - 美国原油期货周二大跌，因交易商在近月原油合约到期前卖出，结清头寸，且对Seaway输油管道关闭，导致俄克拉荷马州至美国墨西哥湾的原油运输停止的消息作反应。

Seaway输油管道将俄克拉荷马州库欣的原油送到美国墨西哥湾的炼厂。库欣是指标美国原油期货的交割点。

美国9月原油期货 到期，下跌2.14美元，或2%，结算价报每桶104.96美元，录得两个月来最大单日百分比跌幅。

美国10月原油期货 下跌1.75美元，结算价报每桶105.11美元。10月和11月原油期货价差收窄至两个月来最窄51美分。

10月布兰特原油期货 上涨0.25美元，结算价报每桶110.15美元，日内稍早低见108.61美元。

利比亚政府要求油轮离开该国最大的港口Es Sider，此前据称在多个主要原油港口的罢工工人试图自行出售原油，绕开官方对部份原油出口宣布的不可抗力。

对利比亚情势可能恶化的忧虑进一步扶助支撑布兰特原油价格，令布兰特原油扭转稍早跌势。行业消息人士称，受利比亚国内动荡的影响，该国日出口能力总计超过120万桶的港口设施约半数仍关闭。(完)

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