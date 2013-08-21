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亚洲 | 2013年 8月 21日 星期三 13:17 BJT

国际油市：布兰特原油在每桶110美元下方交投，市场关注美联储政策动向

但埃及与利比亚紧张局势下的供应风险为油价提供了一些支撑。

0406GMT时，伦敦10月布兰特原油期货 跌0.42美元，至每桶109.73美元。

美国10月原油期货 跌0.27美元报104.84美元，9月合约周二到期，收低2%至每桶104.96美元，创下两个月来最大单日百分比跌幅。

“由于美联储刺激政策的不确定性，大量资金撤出市场，因此市场预计会保持过去几周这样的区间交易，”咨询机构Oil Outlooks and Opinions的总裁Carl Larry表示。

美联储周三将公布最新一次政策会议的记录，投资者将从中寻找美联储计划何时缩减购债规模的线索。

业界消息人士称，利比亚约一半的出口能力仍因国内局势动荡而维持关闭。

路透对分析师的调查显示，上周美国商业原油与汽油库存或为下滑，馏分油库存可能为上升。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 隋芬; 审校 于春红)

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