国际油市：油价下跌，布兰特原油较美国原油升水走宽

* 据报部份利比亚原油可能恢复供应，因港口重开

* EIA称最新一周美国原油和汽油库存减少

* Seaway输油管道“运作正常”--发言人

路透纽约8月21日 - 全球油价周三下跌，美国原油跌幅较大，与布兰特原油之间的价差连续第二日走阔。有迹象显示利比亚原油出口可能恢复，且原油流入库存枯竭的库欣原油储存中心。

布兰特原油较美国原油升水触及每桶6美元以上，此为6月来最宽水平。该升水自周二以来走宽超过3美元，为2月初来最大两日累计升幅，因交易商押注美国中西部原油供应收紧的情况得到缓和。

政府数据周三显示，美国库欣原油库存七周累计下降25%，降至2012年3月来最低水平。但交易商反而聚焦在一输油管道在一年内首次将原油运送到当地储油库的消息。

行业智库组织Genscape表示，每日输送量达9万桶的Hawthorn输油管道准备重开，将为2012年8月来首次。Hawthorn输油管道将原油从俄克拉荷马州Stroud运送到库欣。

10月布兰特原油期货 下跌0.34美元，结算价报每桶109.81美元。美国10月原油 跌1.26美元，结算价报每桶103.85美元，脱离日内低位103.50美元。

布兰特原油较美国原油升水尾盘报5.96美元，此前走宽至6.23美元。

布兰特原油和美国原油价差周二走势不定，当时Genscape报导，Seaway输油管道关闭。运营者Enterprise Products Partners LP在周三早上称，Seaway输油管道“运作正常”。Seaway输油管道将原油从库欣输送到德州沿岸炼厂。

受利比亚国内动荡的影响，该国总计超过120万桶的日出口能力约有半数中断，但官员周二表示，部份港口已经重开，且未来几日可能恢复更多出口。

埃及政治危机也引发原油供应忧虑。

美国能源资料协会(EIA)表示，美国一周原油库存减少143万桶，至3.5906亿桶，预估为减少100万桶。一周汽油库存减少403万桶，至2.184亿桶，预估为减少150万桶。一周馏分油库存增加87.1万桶，至1.2935亿桶，预估为增加90万桶。(完)

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