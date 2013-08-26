国际油市：布兰特原油期货触及五个月高位后回软，仍受叙利亚情势支撑

* 美国国务卿称“强有力的证据”显示叙利亚使用了化学武器

* 美国耐久财订单降幅为近一年最大

* 美国楼市数据压制了美联储缩减购债的预期

路透纽约8月26日 - 布兰特原油期货周一从111美元上方的五个月高位回撤，但仍保持强劲，因针对叙利亚涉嫌进行化学武器袭击，西方牵头进行军事打击的可能性不断增加，这令中东局势愈发紧张。

市场交投震荡，因美国耐久财订单大跌，限制升幅，并进一步预示美国第三季经济成长可能较分析师原先预期的缓慢。

布兰特原油期货 收低0.31美元，报每桶110.73美元，盘中高见111.68美元，为4月2日来最高。该合约仍高于10日移动均线切入位110.30美元，为五个交易日来首见。

因英国适逢公共假期，市场交投受限。

美国原油期货 下跌0.50美元，报每桶105.92美元，盘中高见107.37美元，为四个交易日来最高。

美国国务卿克里表示，叙利亚使用化学武器的证据是“实实在在且强有力的”。叙利亚拒绝联合国小组进入化学武器袭击的场所，显示其有意隐瞒。

布兰特原油期货较美国原油期货的溢价一度收窄至4.02美元，为8月20日来最低，结算价报4.81美元。