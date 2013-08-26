国际油市：布兰特原油期货触及五个月高位后回软，仍受叙利亚情势支撑

标题新闻：2月亚洲进口伊朗石油较去年2月西方刚刚解除制裁时增约58%，至201万桶/日－IEA数据
国际能源署(IEA) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选
* 美国国务卿称“强有力的证据”显示叙利亚使用了化学武器
* 美国耐久财订单降幅为近一年最大
* 美国楼市数据压制了美联储缩减购债的预期
路透纽约8月26日 - 布兰特原油期货周一从111美元上方的五个月高位回撤，但仍保持强劲，因针对叙利亚涉嫌进行化学武器袭击，西方牵头进行军事打击的可能性不断增加，这令中东局势愈发紧张。
市场交投震荡，因美国耐久财订单大跌，限制升幅，并进一步预示美国第三季经济成长可能较分析师原先预期的缓慢。
布兰特原油期货 收低0.31美元，报每桶110.73美元，盘中高见111.68美元，为4月2日来最高。该合约仍高于10日移动均线切入位110.30美元，为五个交易日来首见。
因英国适逢公共假期，市场交投受限。
美国原油期货 下跌0.50美元，报每桶105.92美元，盘中高见107.37美元，为四个交易日来最高。
美国国务卿克里表示，叙利亚使用化学武器的证据是“实实在在且强有力的”。叙利亚拒绝联合国小组进入化学武器袭击的场所，显示其有意隐瞒。
布兰特原油期货较美国原油期货的溢价一度收窄至4.02美元，为8月20日来最低，结算价报4.81美元。
9月美国汽油期货 脱离上周五触及的三周高位，结算价报2.9517美元，跌近2%。(完)
国际能源署(IEA) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选
路透3月31日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 270.6 79 269.7 315 * 5月 265.0 43 264.1 1 * 6月 256.9 107 255.0 5 * 7月 250.9 446 250.1 62 * 8月 247.2 2682 246.4 119 * 9月 245.0 5120 244.4 500 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编
路透新加坡3月31日 - 亚洲含硫500ppm柴油近月3月现货价差处在小幅升水状态，反映出相较于1月和2月，卖家的基本面改善。1月和2月的现货价差都处在小幅贴水状态。