国际油市：布兰特原油触及六个月高位，因西方可能对叙利亚采取军事行动

* 消息称西方国家准备对叙利亚采取军事行动

* 利比亚原油产量下降近60%

路透纽约8月27日 - 布兰特原油周二跳升至六个月高位，上涨逾3美元，至每桶114美元上方，因西方大国考虑对叙利亚采取军事行动，上周叙利亚疑使用化学武器袭击平民。

美国原油也急升逾3美元，因对西方干预叙利亚可能使中东局势进一步不稳的忧虑升温。中东地区的产油量占全球原油产量的三分之一。

消息人士称，西方国家官员向叙利亚反对派表示，预计将在几日内对总统阿萨德的军事力量实施打击。

“随着围绕叙利亚的措辞更强硬，油价的地缘政治风险溢价再次走宽，”Energy Management Institute的Dominick Chirichella说。

布兰特原油 录得10月来最大单日百分比升幅，上涨3.3%，或3.63美元，结算价报每桶114.36美元，稍早高见114.42美元。

美国原油 劲涨3.09美元，结算价报每桶109.01美元，稍早触及109.32美元，追平今年迄今的最高位。

利比亚原油产量下降也支撑油价。利比亚石油部副部长称，该国最大的西部油田关闭，因一武装组织关闭这些油田连接港口的输油管道，令原油产量下降至很低的水平。

利比亚石油部长表示，原油产量下降大约60%至每日66.5万桶，因持有武器的保安人员关闭了主要原油出口港口，令该国原油出口受扰持续一个月。(完)

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