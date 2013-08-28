国际油市：布兰特原油跳涨至六个月高位，因叙利亚危机引发供应忧虑

* 布兰特原油两日跳涨超过5%

* EIA称，库辛原油库存继续回落

* 利比亚产量减少，支撑布兰特原油价格

路透纽约8月28日 - 布兰特原油期价周三升至六个月高位，录得11月以来最大两日涨幅，因西方国家介入叙利亚冲突的可能性引发对中东石油供应的忧虑。

布兰特原油在过去两日跳涨超过5%，因美国官员草拟出多国打击叙利亚总统阿萨德领导的武装的计划。国际社会指责总统阿萨德在内战中使用化学武器。

西方国家何时采取行动尚不得而知，但油市投资者已如惊弓之鸟，因利比亚石油出口骤降，受累于武装警卫举行了长达一个月的罢工，导致主要港口关闭。该国石油产量降至每日25万桶，内战前为160万桶。

叙利亚并非主要产油国，但金融市场担忧该国的暴力冲突可能干扰中东其他石油出口国的供应。

法国兴业银称，如果叙利亚冲突扩散，干扰中东地区的供应，则布兰特原油可能升至每桶150美元，且可能在未来几日触及125美元，因市场为西方国家可能攻击叙利亚作准备，或对实际攻击做出反应。

10月布兰特原油期货 上扬2.25美元，收报每桶116.61美元。盘中触及六个月高位117.34美元。成交放量，尾盘为87万口，较30日均值高出逾60%。

布兰特原油期货的相对强弱指标触及76，进入超买区域，且是时候进行回调。

美国原油期货 涨幅不及布兰特原油，攀升1.09美元，收报每桶110.10美元。美国汽油期货跳升超过0.06美元，收报每加仑3.09美元。

布兰特较美国原油溢价扩阔至超过6.5美元，自3月来首次升穿100日均线。