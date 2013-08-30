国际油市：油价下滑，此前美国为向叙利亚采取军事行动提出依据

* 美国国务卿克里证实美国计划对叙利亚采取“有限”打击

* 利比亚动荡打击原油出产和出口

* 英国议会投票反对打击叙利亚

路透纽约8月30日 - 布兰特原油周五在美国长周末假期前下跌，交投震荡，因奥巴马政府为“有限”打击叙利亚提供依据。

美国国务卿克里在电视发表讲话，交易商寻找美国政府可能采取何种行动的线索，在克里讲话期间，原油价格先跌后回，然后再次下滑。

克里公开叙利亚政府在过去一年对平民多次使用化学武器的证据，且表示这“任意，难以置信的可怕行为”应受到惩罚。

在克里讲话后，奥巴马表示，美国对叙利亚作回应仍在计划的过程中，而且回应将不是无限期或大规模的军事行动。

油市持续忧虑叙利亚危机将可能蔓延至其他中东国家，干扰原油供应，特别是一旦美国向叙利亚进行大规模打压。

“显然叙利亚将受到某种形式的军事打击，但目前更清楚的是，美国将采取有限规模的行动，所以油市遭遇抛售，”Again Capital LLC合作伙伴John Kilduff说。

10月布兰特原油 下跌1.15美元，结算价报每桶114.01美元，在克里讲话前下跌至113.63美元低位。本周，布兰特原油上涨2.7%。

美国10月原油 下滑1.15美元，结算价报每桶107.65美元，盘中低见106.75美元。本周，该合约升1.2%。

美国成品油领跌市场，汽油 和取暖油 下挫超过1.3%。美国成品油今日到期。

交易商表示，周五部份卖盘和美国劳工节长周末假期相关，投资人在三天周末假期前结清头寸。

油价可望录得一年来最大月度升幅，布兰特原油在8月上涨约6%，此前利比亚动荡使该国原油日产量减少约100万桶，且伊拉克，尼日利亚和其他国家的原油出产下降。(完)

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