国际油市：布兰特原油跌至113美元附近的一周低点，因叙利亚供应疑虑减轻

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
0625GMT，布兰特原油期货 下跌0.94美元至每桶113.08美元，盘中一度低见112.20美元。美国原油期货 跌幅更大，下跌1.36美元至106.29美元，盘中低见104.21美元。
“如果没有周末的中国数据，油价跌幅可能更大，”OptionsXpress驻悉尼的市场分析师Ben Le Brun表示。
“市场关注中东情势和叙利亚形势的发展，不过紧张局势有所缓解，而且油价脱离高位。”
布兰特原油价格上周上涨近3%，创7月初来最大单周涨幅，因担心在利比亚和苏丹供应减少的情况下，西方大国对叙利亚进行军事打击恐影响中东地区并扰乱石油出口。
美国原本看起来已经确定对叙利亚实施军事攻击，但之后美国总统奥巴马宣布寻求国会批准。
外界起初预计美国在英国和法国的支持下，会比较快地实施攻击。但英国国会上周投票拒绝对叙利亚动武的提议，法国周日则表示将等待美国国会的决定。
中国8月官方制造业PMI升至16个月最高水准，新订单等主要分项指数强劲回升，预示在一系列政策支持下，中国经济正呈现向好走势。
汇丰中国8月制造业PMI四个月来首度回升至荣枯线上方，与初值一致，这与稍早公布官方PMI一道，印证中国制造业近期出现好转迹象。
石油输出国组织(OPEC)石油产量下降亦帮助支撑油价。 (完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 杜明霞；审校 蔡美珍)
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透多伦多/渥太华4月7日 - 加拿大主要股指周五下滑，金融股和自然资源类股下跌，尽管担心地缘政治紧张关系加剧，此前美国向叙利亚发动导弹袭击，引发投资者避险。