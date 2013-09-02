国际油市：布兰特原油跌至113美元附近的一周低点，因叙利亚供应疑虑减轻

0625GMT，布兰特原油期货 下跌0.94美元至每桶113.08美元，盘中一度低见112.20美元。美国原油期货 跌幅更大，下跌1.36美元至106.29美元，盘中低见104.21美元。

“如果没有周末的中国数据，油价跌幅可能更大，”OptionsXpress驻悉尼的市场分析师Ben Le Brun表示。

“市场关注中东情势和叙利亚形势的发展，不过紧张局势有所缓解，而且油价脱离高位。”

布兰特原油价格上周上涨近3%，创7月初来最大单周涨幅，因担心在利比亚和苏丹供应减少的情况下，西方大国对叙利亚进行军事打击恐影响中东地区并扰乱石油出口。

美国原本看起来已经确定对叙利亚实施军事攻击，但之后美国总统奥巴马宣布寻求国会批准。

外界起初预计美国在英国和法国的支持下，会比较快地实施攻击。但英国国会上周投票拒绝对叙利亚动武的提议，法国周日则表示将等待美国国会的决定。

中国8月官方制造业PMI升至16个月最高水准，新订单等主要分项指数强劲回升，预示在一系列政策支持下，中国经济正呈现向好走势。

汇丰中国8月制造业PMI四个月来首度回升至荣枯线上方，与初值一致，这与稍早公布官方PMI一道，印证中国制造业近期出现好转迹象。

石油输出国组织(OPEC)石油产量下降亦帮助支撑油价。 (完)

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