国际油市：布兰特原油微涨，扭转早盘跌势

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透伦敦/纽约9月2日 - 布兰特原油期货周一微涨，扭转早盘大幅跌势，受利好经济数据、北海产出疑虑以及法国有关叙利亚使用化学武器的报告推动。
油价开盘后下跌逾每桶2美元，此前美国总统奥巴马周末表示，他将寻求国会授权对叙利亚采取惩罚性军事行动，这几乎等于将空中打击行动推迟到9月9日国会休假结束之后。
但盘中市场人气更为偏多，中国和欧元区经济数据、北海指标福尔蒂斯原油产出减少、以及法国情报部门有关叙利亚化学武器袭击事件的报告均令交易商感到鼓舞。
布兰特原油期货 反弹收高0.35美元，或0.3%，结算价报每桶114.36。美国原油期货 下跌0.83美元，收盘时报每桶106.82，盘中低见104.21。
因正值劳动节假日，美国市场周一不发布市场结算价格。
虽然奥巴马总统寻求国会授权的决定为叙利亚即将遭受军事打击的臆测降温，但消息人士对路透表示，法国情报部门周一提交给国会的报告指出，忠于总统阿萨德的部队8月21日发动了“大规模协同”化武攻击。
消息人士周一透露，四艘北海指标福尔蒂斯原油船货将从9月推迟到10月，因产量低于预期。
欧洲供应偏紧，促使10月布兰特较美国原油升水CL-LCO1=R上涨逾1美元至每桶7.55，为6月来最阔。(完)
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产油国官方售价英文原文 (翻译 张荻； 审校 白云)
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路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透多伦多/渥太华4月7日 - 加拿大主要股指周五下滑，金融股和自然资源类股下跌，尽管担心地缘政治紧张关系加剧，此前美国向叙利亚发动导弹袭击，引发投资者避险。