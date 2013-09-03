国际油市：油价收高，因供应紧张和叙利亚忧虑

路透纽约9月3日 - 布兰特原油期货周二上涨逾1美元，收高1.2%，因全球供应收紧，且美国国会议员表示支持向叙利亚动武，令人担心中东更广泛地区原油供应受到干扰。

美国总统奥巴马促请国会快速行动授权向叙利亚采取军事行动，且奥巴马获得众议院两党领袖支持对叙利亚总统阿萨德政府采取有限的打击。

美国原油价格在8月28日触及今年最高水平，布兰特原油升至2月来最高水准。

叙利亚并非主要产油国，但投资人担忧向叙利亚动武，可能令叙利亚的动荡在中东地区扩散。中东产油量占全球产油量的三分之一。

Tradition Energy分析师Gene McGillian说，油价中可能消化了约10美元地缘政治溢价。

投机的交易商增加对原油价格的多头押注，为五周来首次，令多头头寸升至纪录第二高水平。

布兰特原油 上涨1.35美元，结算价报每桶115.68美元。近月美国原油 上升0.89美元，结算价报每桶108.54美元。因周一美国劳工节假期，美国油市没有公布周一结算价。

根据路透预计，利比亚出口较其出口能力低10%，因武装组织加紧对利比亚出口设施的控制。

美国原油早盘受到提振，因报告显示美国制造业增长提速，且中国服务业活动稳定扩张，此为全球最大的两个原油消费国的最新的正面迹象。

投资人等待周五公布的美国非农就业数据。(完)

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