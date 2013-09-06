国际油市：美国原油创两年最高收位，受叙利亚忧虑推动

* 全球领导人在G20峰会上就叙利亚问题向美国施压

* 美国8月非农就业数据不及预期

路透纽约9月6日 - 美国原油期货结算价周五创逾两年高位，因担忧对叙利亚的军事打击可能造成油价飙升，投资人纷纷买入。

投资人担忧美国牵头的，对叙利亚的军事打击，将可能在中东引起更大范围的冲突。中东产油量是全球产油量的三分之一。

“多头纷纷入市，受和叙利亚有关的地区性忧虑带动，”Tradition Energy能源分析师Gene McGillian说。

美国10月原油 大涨2%，或2.16美元，结算价报每桶110.53美元。上次美国原油结算价在该水平上方是在2011年3月5日，当时结算价报111.05美元。

布兰特原油已消化叙利亚地缘政治忧虑。布兰特原油期货 周五上升0.86美元，结算价报每桶116.12美元。

美国国会预料下周投票，决定是否授权总统奥巴马向叙利亚发射导弹袭击，作为对叙利亚总统阿萨德怀疑向平民使用化武的惩罚。

在俄罗斯圣彼得堡举行的20国集团(G20)峰会上，奥巴马面临俄罗斯、中国、欧盟和主要新兴市场国家反对美国在未获得联合国安理会授权下向叙利亚动武的压力不断上升。

但奥巴马表示，不对叙利亚使用化武采取行动的话，将鼓励“流氓国家”也将使用化武。奥巴马说，周二他将向美国公众就叙利亚问题发表讲话。

美国劳工部公布的数据显示，8月非农就业岗位增加16.9万个，失业率降至7.3%，为2008年12月以来最低。 在数据公布后，原油小幅扩大涨幅。(完)

NYMEX原油 NYMEX原油电子盘

NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约

亚洲燃料油 亚洲柴油

亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]

EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻

产油国官方售价英文原文