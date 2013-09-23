更正-国际油市：油价下跌1美元，因供应增加及伊朗和美国关系可能改善

(更正：正文第一段译文有误，应为“周一下跌逾1美元”，而非“周一上涨逾1美元”)

* 汇丰中国制造业PMI触及六个月高位

* 伊拉克南部油田石油产量恢复正常

* 利比亚东部Hariga港口可能在本周重开

路透纽约9月23日 - 美国原油和布兰特原油周一下跌逾1美元，尽管中国和欧洲经济数据良好，但伊拉克石油产量增加，以及美国和伊朗的关系可能改善，提振原油供应前景。

原油价格上周下跌，因利比亚石油生产恢复至战前石油产能的大约40%，此前利比亚示威者同意重开西方主要的油田，且市场对美国及其盟国向叙利亚动武的忧虑缓和。

利比亚议会能源委员会主席表示，利比亚东面的Hariga港口本周可能重开，但磋商仍在继续进行，希望将结束导致东面较大型石油港口关闭数周的争端。

“利比亚有很大的进展，这盖过一些中国和欧洲正面数据对油价的影响，”Jefferies Bache能源衍生产品部高级副总裁Joseph Basilico说。

11月布兰特原油 下跌1.06美元，结算价报每桶108.16美元，日低为107.76美元。11月美国原油 下滑1.16美元，结算价报每桶103.59美元。

布兰特原油较美国原油溢价报4.57美元，和周五收盘时的4.55美元基本持稳。

美国RBOB汽油期货 领跌石油期货，盘中下挫2%。收盘回落0.06美元，结算价报每加仑2.62美元。

石油输出国组织(OPEC)主要产油国伊拉克表示，南部油田的石油产量增加，此前对一漏油的输油管道进行维修。

在本周联合国会议间隙，美国和伊朗领导人可能破天荒举行会议，支撑油市的利空人气。

汇丰(HSBC)/Markit周一联合公布名为“汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)预览”的9月初值数据，升至51.2的六个月高位，已经是连续第二个月处于荣枯线上方。上月终值为50.1。

周一公布的调查显示，欧元区9月企业活动增速高于预期，新订单增速创两年来最快，为欧元区经济复苏再添新证。Markit欧元区9月综合采购经理人指数(PMI)由前月的51.5跳升至52.1，创下2011年6月来最高，并且也高于预期的51.9。 (完)

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