国际油市：布兰特原油持稳于108美元附近，关注伊朗核谈判发展

欧洲股市：收盘基本持平，银行股和Dialog Semi下跌被奢侈品股上涨抵消
路透伦敦4月11日 - 欧洲股市周二收盘基本持平，市场成交清淡，交投被苹果供应商Dialog Semiconductor急跌所主导。本周因假期交易日减少，且避险情绪使得投资者不愿大举押注。
“地缘紧张局势在缓解，石油产量在增加，因此这两个因素推动原油期货下跌，”IHS分析师Victor Shum表示。
0637 GMT，11月布兰特原油期货 微跌0.07美元，报每桶108.09，周一结算价创四个交易日最低收位。
11月美国原油期货 跌0.08美元，报每桶103.51，连续第四个交易日下跌；上日曾触及六周低点。
投资者在密切关注美国和伊朗紧张气氛缓解的迹象。过去两年西方对伊朗的制裁大幅减少该国的石油出口。
本周联合国可能会同意支持美俄提出的解除叙利亚化学武器的决议。
虽然叙利亚不是产油大国，但交易商一直担心中东暴力冲突升级可能干扰石油供应。(完)
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(编译 李春喜 审校 李婷仪)
路透伦敦4月11日 - 欧洲股市周二收盘基本持平，市场成交清淡，交投被苹果供应商Dialog Semiconductor急跌所主导。本周因假期交易日减少，且避险情绪使得投资者不愿大举押注。
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