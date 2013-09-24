国际油市：布兰特原油持稳于108美元附近，关注伊朗核谈判发展

“地缘紧张局势在缓解，石油产量在增加，因此这两个因素推动原油期货下跌，”IHS分析师Victor Shum表示。

0637 GMT，11月布兰特原油期货 微跌0.07美元，报每桶108.09，周一结算价创四个交易日最低收位。

11月美国原油期货 跌0.08美元，报每桶103.51，连续第四个交易日下跌；上日曾触及六周低点。

投资者在密切关注美国和伊朗紧张气氛缓解的迹象。过去两年西方对伊朗的制裁大幅减少该国的石油出口。

本周联合国可能会同意支持美俄提出的解除叙利亚化学武器的决议。

虽然叙利亚不是产油大国，但交易商一直担心中东暴力冲突升级可能干扰石油供应。(完)

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