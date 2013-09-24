国际油市：布兰特原油因价差交易上涨，关注伊朗问题

* 伊朗同意和包括美国在内的世界六大国对话

* 伊拉克增加石油产量，此前修复一漏油的输油管道

* 利比亚官员称本周可能重开东部的Hariga港口

路透纽约9月24日 - 布兰特原油周二上涨，受大规模套利交易带动，布兰特原油较美国原油溢价走宽，市场人士密切留意伊朗和西方的紧张关系继续缓和。

布兰特原油交投震荡，整日在平盘上下拉锯，但幅度都不大，而近月美国原油下跌，令布兰特原油较美国原油溢价走宽约1美元，至5.56美元高位。

近几个交易日，地缘政治忧虑缓和，使布兰特原油走弱，扶助布兰特原油较美国原油溢价上周收窄至3美元以下。

市场人士在分析美国总统奥巴马的讲话，奥巴马在联合国发表了谨慎乐观的演说，称美国准备和伊朗进行外交上的接触。

近月11月布兰特原油 上升0.48美元，结算价报每桶108.64美元。11月美国原油 下滑0.46美元，收报每桶103.13美元。

市场人称，对布兰特原油和美国原油价差获利了结导致这两份原油合约表现不一致。美国炼厂分支进行秋季维护的迹象使美国原油进一步承压。

美国汽油 价格上升1.5%，之前三日连跌。

伊朗同意和包括美国国务卿克里在内的全球六大国高级外交官员就伊朗核计划周四展开磋商，令市场对伊朗和美国关系可能改善的希望增强。

不过，奥巴马政府官员称，事实证明，要安排美国总统奥巴马和伊朗总统鲁哈尼(Hassan Rouhani)周二在联合国大会期间面太复杂。

原油供应得到改善，因伊拉克Rumaila油田增加石油产量，之前修复一漏油的输油管道。

利比亚正逐渐增加石油产量。利比亚高级官员周一说，本周可能重开东部的Hariga港口。(完)

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