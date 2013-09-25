国际油市：布兰特原油收低，关注伊朗外交情势

* 奥巴马承诺同伊朗进行外交努力，但没有同鲁哈尼会晤

* 伊拉克增加石油生产，利比亚增加出口

* EIA数据显示原油库存增加260万桶

路透纽约9月25日 - 原油价格周三小跌，交投震荡，因伊朗外长的讲话令市场重新希望有关伊朗核计划的谈判将取得进展，且美国原油库存大增。

伊朗外长希望“马上开始”磋商的报道拖累布兰特原油期货重挫。稍早，布兰特原油期货攀升，因市场人士表达了对美国和伊朗领导人周二在联合国会议上未能会晤或握手的失望。

“市场受解决伊朗问题积极或负面发展左右，”Again Capital LLC合伙人John Kilduff表示。

美国原油期货在震荡交投中下滑，在美国能源资料协会(EIA)公布上周美国原油库存增加260万桶后，油价走势反复。

近月11月布兰特原油 跌0.32美元，结算价报每桶108.32美元。稍早，布兰特原油期货一度上扬超过1美元，触及日高110.09美元。

11月美国原油 下滑0.47美元，收报每桶102.66美元，连跌第五日。周二美国原油期货触及七周低点。

布兰特原油和美国原油价差收盘报5.66美元，盘中一度扩阔至6.31美元，9月20日该价差一度跌穿3美元。

投资人表示，伊拉克和利比亚供应反弹以及沙特油长称市场供应充足，都令油价承压。

美国和伊朗之间互不信任仍显而易见，在联大会议间隙都没有安排一次领导人的简单握手。

伊朗新任总统鲁哈尼向CNN表示，他没有在联大会议上同奥巴马总统会晤，因双方“没有足够时间真正安排会面”。(完)

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