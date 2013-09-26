国际油市：原油受低吸买盘带动上扬，尽管政治风险缓和

* 伊朗表示希望未来几个月看到伊朗核计划争议得到解决

* EIA数据显示美国原油库存上周增加260万桶

路透纽约9月26日 - 原油价格周四在交投清淡中走坚，尽管政治忧虑缓解及原油供应持续改善，但交易商在本月稍早油价大幅下跌后趁低吸纳。

尽管油价在收盘前劲涨，但布兰特原油和美国原油在9月迄今仍下跌超过4%。两份原油合约较本月稍早触及的高位回落大约8美元，因对中东冲突的忧虑减退。

此轮深跌吸引一些买家周四回到市场，分析师说，特别是在美国原油市场接近尾声时，买盘涌现。

“市场涨势在高位止步，且当市场真的没有跟进买盘时，收盘前出现了一轮空头回补，”iitrader.com资深市场策略师Bill Baruch说，“这样的走势很常见。”

布兰特原油 上涨0.89美元，结算价报每桶109.21美元。

美国原油 上升0.37美元，结算价报每桶103.03美元，在连续五日下跌后首日攀升。

美国国务卿克里表示，他期待和伊朗以及世界大国周四进行”良好的会晤”，且一美国官员称，中国同意伊朗应就针对伊朗核计划的现有提议做出积极地响应。

周四下午，伊朗外长扎里夫(Javad Zarif)和克里以及英，法，德，俄罗斯和中国外交官就伊朗核问题举行会谈。

美国政府预算僵局及欧元区借贷数据疲弱，限制投资人对原油等对风险敏感的资产的兴致。

美国能源资料协会(EIA)周三数据显示，最新一周美国一周原油库存增加264万桶，至3.5826亿桶，预估为减少110万桶。(完)

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