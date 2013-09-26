国际油市：原油受低吸买盘带动上扬，尽管政治风险缓和

标题新闻：世贸组织(WTO)争端解决机构驳回大部分中国关于欧盟降低其禽类产品进口配额的申述
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* 伊朗表示希望未来几个月看到伊朗核计划争议得到解决
* EIA数据显示美国原油库存上周增加260万桶
路透纽约9月26日 - 原油价格周四在交投清淡中走坚，尽管政治忧虑缓解及原油供应持续改善，但交易商在本月稍早油价大幅下跌后趁低吸纳。
尽管油价在收盘前劲涨，但布兰特原油和美国原油在9月迄今仍下跌超过4%。两份原油合约较本月稍早触及的高位回落大约8美元，因对中东冲突的忧虑减退。
此轮深跌吸引一些买家周四回到市场，分析师说，特别是在美国原油市场接近尾声时，买盘涌现。
“市场涨势在高位止步，且当市场真的没有跟进买盘时，收盘前出现了一轮空头回补，”iitrader.com资深市场策略师Bill Baruch说，“这样的走势很常见。”
布兰特原油 上涨0.89美元，结算价报每桶109.21美元。
美国原油 上升0.37美元，结算价报每桶103.03美元，在连续五日下跌后首日攀升。
美国国务卿克里表示，他期待和伊朗以及世界大国周四进行”良好的会晤”，且一美国官员称，中国同意伊朗应就针对伊朗核计划的现有提议做出积极地响应。
周四下午，伊朗外长扎里夫(Javad Zarif)和克里以及英，法，德，俄罗斯和中国外交官就伊朗核问题举行会谈。
美国政府预算僵局及欧元区借贷数据疲弱，限制投资人对原油等对风险敏感的资产的兴致。
美国能源资料协会(EIA)周三数据显示，最新一周美国一周原油库存增加264万桶，至3.5826亿桶，预估为减少110万桶。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 利棣儿；审校 母红)
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路透3月28日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 260.9 59 260.9 20 * 5月 255.6 125 255.5 25 * 6月 249.3 174 247.6 49 * 7月 244.3 379 244.5 157 * 8月 240.9 3730 241.5 632 * 9月 238.2 2436 238.6 499 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编