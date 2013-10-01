国际油市：布兰特原油跌破108美元，因美国政府开始部分关闭

中国个股：风神股份拟收购控股股东旗下工业轮胎资产，交易价57.83亿元
路透上海4月13日 - 中国风神轮胎股份有限公司周四公告称，拟向控股股东中国化工橡胶有限公司及下属公司等定增股份以购买其持有的工业轮胎相关资产，交易价格约为57.83亿元人民币；同时募集总额不超过20.21亿元的配套资金。
“美国政府停摆将导致该国原油需求减少，并打压油价，因为数十万的政府雇员将呆在家里没有工资，”Phillips期货投资主管Teoh Say Hwa表示。
0655 GMT，11月布兰特原油 跌0.7美元，报每桶107.67美元；美国原油 下跌0.34美元，报101.99。
由于供应增加，油价在过去几个月承压。
“市场上许多看多的因素已经解除，”Newedge日本的大宗商品销售经理Ken Hasegawa表示。
“我看不到油价有利多的因素。”
Hasegawa称，技术分析显示，美国原油期货在跌破102美元的支撑位之后，可能跌至100美元。他并称布兰特原油的下一道支撑位在105.85。
此外，美国与伊朗关系出现和解迹象，也打压油价。
路透对五位分析师的调查显示，最近一周美国商业原油库存可能增加，而汽油库存可能减少。(完)
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(编译 李春喜 审校 王洋)
路透上海4月13日 - 中国风神轮胎股份有限公司周四公告称，拟向控股股东中国化工橡胶有限公司及下属公司等定增股份以购买其持有的工业轮胎相关资产，交易价格约为57.83亿元人民币；同时募集总额不超过20.21亿元的配套资金。
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路透台北4月13日 - 台湾央行周四表示，开放银行申购14、28、91和182天期的定存单，金额不限。今日央行定存单到期7,192亿台币。