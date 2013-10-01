国际油市：布兰特原油跌破108美元，因美国政府开始部分关闭

“美国政府停摆将导致该国原油需求减少，并打压油价，因为数十万的政府雇员将呆在家里没有工资，”Phillips期货投资主管Teoh Say Hwa表示。

0655 GMT，11月布兰特原油 跌0.7美元，报每桶107.67美元；美国原油 下跌0.34美元，报101.99。

由于供应增加，油价在过去几个月承压。

“市场上许多看多的因素已经解除，”Newedge日本的大宗商品销售经理Ken Hasegawa表示。

“我看不到油价有利多的因素。”

Hasegawa称，技术分析显示，美国原油期货在跌破102美元的支撑位之后，可能跌至100美元。他并称布兰特原油的下一道支撑位在105.85。

此外，美国与伊朗关系出现和解迹象，也打压油价。

路透对五位分析师的调查显示，最近一周美国商业原油库存可能增加，而汽油库存可能减少。(完)

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