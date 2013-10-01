国际油市：油价下滑，尾盘获空头回补缩减跌幅

* 中国制造业数据疲弱令经济忧虑加重

* 伊朗本月将同六国会晤

路透纽约10月1日 - 美国原油期货和布兰特原油期货周二收低，但尾盘大幅缩减跌幅，因交易商回补空头。美国政客还在为如何化解令联邦机构和项目关闭的预算僵局争论不休。

周二，美国政府开始17年来首次部分关门，市场大致预计这会影响全球最大石油消费国的需求，近100万政府雇员被迫放无薪假。

iitrader.com LLC首席市场策略师兼创办人Rich Ilczyszyn表示，在美东时间下午二时左右，当美国原油期货未能跌穿昨日低点101.05美元后，交易商开始回补空头。

尽管分析师预计政府关门会很快结束，但商品市场却没有那么肯定。金价重挫超过3%，铜价跌至一周最低，而美股则上涨。

11月布兰特原油期货 跌0.43美元，收报每桶107.94美元，日低为106.81美元。

美国11月原油期货 收跌0.29美元，报每桶102.04美元。该合约日低为101.06美元。

美国11月汽油期货 跌至2012年11月来最低的每加仑2.5723美元，结算价报2.6106美元。

在过去一个月油价面临卖压，因供应改善、利比亚产出恢复以及叙利亚争端缓解。

中国9月制造业成长逊于预期，令市场愈发担心全球第二大经济体经济复苏尚未站稳脚跟。

全球六大国在10月15-16日将在日内瓦同伊朗官员会晤，讨论伊朗核计划。

根据路透初步调查，预计上周美国原油库存增加230万桶，汽油库存减少。

美国石油协会(API)将在周二2030GMT发布库存数据，能源资料协会(EIA)表示有足够资源撑到10月11日左右，该机构将在周三早发布库存数据。(完)

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