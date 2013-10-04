国际油市：原油期货收高，因热带风暴迫近令半数美国海上原油设施关闭

《全球重要经济事件一览表》--4月3日-4月10日
美国弗吉尼亚州--里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔在Washington & Lee University发表演讲，主题为“从‘真实票据’到‘太大而不能倒’：帕克威利斯(H. Parker Willis)和美联储的首个百年”。(2100)
* 美国政府关门进入第四日
* 美元从八个月低位反弹
* 海上原油产量下降被陆地页岩油产量不断增加所抵销
路透纽约10月4日 - 原油期价周五收涨，本周录得三周来首次上升，因热带风暴迫近，使美国墨西哥湾地区的半数原油生产设施关闭。
油价涨幅受限，因美国预算僵局持续且结束日期尚不确定，打压油市。同时，美国众议院民主党正在研究一项策略，迫使众议院就马上全面恢复政府运作的议案进行投票。
油气公司周五关闭在美国墨西哥湾的工作平台并撤走一些在海上生产设施上作业的工人，因热带风暴Karen迫近。
美国原油 攀升0.53美元，结算价报每桶103.84美元，日高在104.19美元。该合约本周上升0.94%。
布兰特原油 上涨0.46美元，结算价报每桶109.46美元，此前升至109.77美元高位。本周布兰特原油期货上升不到1%，之前三周连跌。
但分析师仍在斟酌热带风暴将会给油市将带来多大的影响，因美国陆上石油产量增加，且因风暴可能很快就会过去。
对国会预算僵局持续将会对原油需求造成何种影响分析师的看法一致，因它抑制了经济增长。
此外，美国可能在10月17日违约，因在上调债务上限的问题上美国两大政党仍僵持不下。
围绕美国政府支出的政治角力令金融市场受压，限制美元表现。美元指数 周五脱离八年低位79.627，最新报80.101。
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产油国官方售价英文原文 (编译 利棣儿；审校 母红)
美国弗吉尼亚州--里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔在Washington & Lee University发表演讲，主题为“从‘真实票据’到‘太大而不能倒’：帕克威利斯(H. Parker Willis)和美联储的首个百年”。(2100)
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2017年2月 零售销售值 -5.7 -1.0 -20.6 2017年2月 零售销售量 -6.1 -1.4 -18.5 2017年2月 综合消费物价指数(CPI) -0.1 +1.3 +3.0 2017年2月 甲类消费物价指数(CPI -0.6 +0.8 +3.6 A) 2016年第四季
0145GMT * 欧元/澳元在亚洲时段上涨0.25%，由澳元跌势引领，因澳洲零售销售数据不及预期 * 动量指标为负面，五日、10日和20日移动均线冲突--走势格局为中性 * 若收于2017年反弹走势的50%回档位1.3963之下，将令所有信号转为负面 * 初步支撑位在稍早所及低点1.3942和上周区间底部1.3931 * 纽约盘所及高位以及20日移动均线切入位1.4038为首道阻力位 * 相关技术图表： http://reut.rs/2nMs0IR (完) (编译 郑茵 审校 张若琪)