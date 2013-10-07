国际油市：库欣一输油管恢复运作后美国原油期货缩减跌幅，布兰特原油上涨

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
* 风暴过后，墨西哥湾原油生产恢复正常
* 对美国债务违约的担忧令需求前景蒙尘
路透纽约10月7日 - 原油期价周一在稍早大跌后缩减跌幅，此前有报道称一条将原油运出库欣的主要输油管恢复运作。
业内情报公司Genscape周一稍早报道，从库辛向墨西哥湾炼厂输油的Seaway油管在短暂关闭后恢复运作。
Price Futures Group能源分析师Phil Flynn称，如果来自库欣的原油供应中断，“市场非常担心墨西哥湾生产有麻烦”，墨西哥湾因热带风暴，生产已经受阻。
美国原油期货 跌0.81美元，结算价报103.03美元，稍早一度大跌近2美元，至101.86美元。该合约跌穿100日移动均线切入位102.45美元。
布兰特原油期货 扭转稍早跌势，收高0.22美元，报109.68美元，此前一度低见107.89美元。
布兰特原油期货较美国原油期货的溢价扩阔至6.65美元，为9月初来最高，上周五收报5.62美元。
在热带风暴Karen过后，墨西哥湾油气生产正恢复正常。风暴警告迫使能源企业在周六关闭近三分之二的原油生产以及半数天然气生产设施。
分析师愈发担心预算僵局可能令国会无法在10月17日大限之前上调举债上限，这令主权债违约的几率增加。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 李军; 审校 母红)
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路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。