国际油市：原油收跌，因美国预算之争持续

* 英国Grangemouth炼厂的工人计划在10月20日罢工

* Grangemouth炼厂罢工可能会导致北海布兰特原油的供应受扰

* 周五无CFTC数据公布，因政府停摆

路透纽约10月11日 - 美国原油期货周五收跌，录得四周来最大单日跌幅，因华盛顿的预算之争预计将在下周持续，导致全球最大石油消费国美国的需求减少。

油价上午走低，交易员称可能与金价走低以及技术性卖盘被触发有关。周五下午收盘时，美国原油期货的跌幅缩减超过1美元。

美国部分政府机构继续关门，致使很多经济数据无法发布，并导致数十万政府雇员不带薪休假，多数预计这将拖累经济成长。

美国参议院民主党表示，与总统奥巴马的会晤富有成效，但未就上调债务上限或恢复政府运作达成协议。下周政府关门将进入第三周，由此对经济造成的影响导致10月美国消费者信心恶化，信心指数降至九个月最低。

美国原油期货 跌0.99美元，结算价报每桶102.02美元，盘中下跌超过2美元，报每桶100.60美元，该合约本周下跌1.75%，为9月20日以来最大单周跌幅。

布兰特原油期货跌幅稍小。近月11月合约 下跌0.52美元，结算价报每桶111.28美元，日低为110.51美元。该合约本周收涨1.7%，为1个月来最大单周涨幅。该合约周三收盘时到期。

布兰特和美国原油价差CL-LCO1=R收报每桶9.26美元，盘中触及6月5日来最阔10.01美元。

有报导称，苏格兰Grangemouth炼厂的工人计划从10月20日开始进行48小时罢工，这可能影响来自北海的布兰特原油供应，消息使布兰特原油期货跌幅受限。

美国汽油期货 收跌1.1%，报每加仑2.6681美元。

美国商品期货交易委员会(CFTC)将不会公布原定周五出炉的周度交易商持仓报告，因政府停运。(完)

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