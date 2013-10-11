国际油市：原油收跌，因美国预算之争持续

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
* 英国Grangemouth炼厂的工人计划在10月20日罢工
* Grangemouth炼厂罢工可能会导致北海布兰特原油的供应受扰
* 周五无CFTC数据公布，因政府停摆
路透纽约10月11日 - 美国原油期货周五收跌，录得四周来最大单日跌幅，因华盛顿的预算之争预计将在下周持续，导致全球最大石油消费国美国的需求减少。
油价上午走低，交易员称可能与金价走低以及技术性卖盘被触发有关。周五下午收盘时，美国原油期货的跌幅缩减超过1美元。
美国部分政府机构继续关门，致使很多经济数据无法发布，并导致数十万政府雇员不带薪休假，多数预计这将拖累经济成长。
美国参议院民主党表示，与总统奥巴马的会晤富有成效，但未就上调债务上限或恢复政府运作达成协议。下周政府关门将进入第三周，由此对经济造成的影响导致10月美国消费者信心恶化，信心指数降至九个月最低。
美国原油期货 跌0.99美元，结算价报每桶102.02美元，盘中下跌超过2美元，报每桶100.60美元，该合约本周下跌1.75%，为9月20日以来最大单周跌幅。
布兰特原油期货跌幅稍小。近月11月合约 下跌0.52美元，结算价报每桶111.28美元，日低为110.51美元。该合约本周收涨1.7%，为1个月来最大单周涨幅。该合约周三收盘时到期。
布兰特和美国原油价差CL-LCO1=R收报每桶9.26美元，盘中触及6月5日来最阔10.01美元。
有报导称，苏格兰Grangemouth炼厂的工人计划从10月20日开始进行48小时罢工，这可能影响来自北海的布兰特原油供应，消息使布兰特原油期货跌幅受限。
美国汽油期货 收跌1.1%，报每加仑2.6681美元。
美国商品期货交易委员会(CFTC)将不会公布原定周五出炉的周度交易商持仓报告，因政府停运。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 母红; 审校 利棣儿)
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