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货币新闻 | 2013年 11月 16日 星期六 06:53 BJT

国际油市：油价上涨，因利比亚供应受扰和美联储将保持刺激计划

* 叶伦支持美联储刺激计划的言论支撑油价

* 美国原油价格因库存上升而承压

* IEA表示市场短期供应良好

路透纽约11月15日 - 油价周五在交投震荡中微幅上涨，因利比亚供应受扰和美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席提名人叶伦支持美联储刺激计划的言论，抵销伊朗和六大国可能接近达成核计划协议的影响。

布兰特原油和美国原油稍早下跌，因一美国高级官员表示，伊朗和六大国下周在日内瓦会晤将“很有可能”达成伊朗核计划协议。

1月布兰特原油 上涨0.22美元，结算价报每桶108.50美元，日高在108.65美元。

布兰特原油本周上升3.2%，为7月5日该周来最大周度升幅，因利比亚供应受扰和美国总统奥巴马对叶伦的评论支持油价。

美国原油 上涨0.09美元，结算价报每桶94.55美元。本周为连续第六周下跌，因供应仍然充足。12月美国原油期货合约在周三收盘时到期。

美国汽油期货尾盘最多跌1.5%，此前美国国家环境保护局(EPA)建议明年减少美国汽油中混合生物燃料的要求，这暗示汽油的加工成本将下降，所以供应可能增加。

美国汽油期货 下跌2.6美分，结算价报每加仑2.6577美元，盘中跌至2.6411美元的低位。

布兰特原油较美国原油升水CL-LCO1=R收报14.01美元，周四触及八个月高位15.87美元。

国际能源署周四表示，石油市场供给情况短期来看良好，但未来几个月由于需求季节性上升和部分石油输出国组织(OPEC)成员国面临生产问题，油价可能会上升。 (完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 利棣儿；审校 母红)

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