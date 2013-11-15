国际油市：油价上涨，因利比亚供应受扰和美联储将保持刺激计划

《全球重要经济事件一览表》--4月4日-4月11日
堪萨斯--美国达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗(Robert Steven Kaplan)在堪萨斯大学参加一个问答环节(0000)。
* 叶伦支持美联储刺激计划的言论支撑油价
* 美国原油价格因库存上升而承压
* IEA表示市场短期供应良好
路透纽约11月15日 - 油价周五在交投震荡中微幅上涨，因利比亚供应受扰和美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席提名人叶伦支持美联储刺激计划的言论，抵销伊朗和六大国可能接近达成核计划协议的影响。
布兰特原油和美国原油稍早下跌，因一美国高级官员表示，伊朗和六大国下周在日内瓦会晤将“很有可能”达成伊朗核计划协议。
1月布兰特原油 上涨0.22美元，结算价报每桶108.50美元，日高在108.65美元。
布兰特原油本周上升3.2%，为7月5日该周来最大周度升幅，因利比亚供应受扰和美国总统奥巴马对叶伦的评论支持油价。
美国原油 上涨0.09美元，结算价报每桶94.55美元。本周为连续第六周下跌，因供应仍然充足。12月美国原油期货合约在周三收盘时到期。
美国汽油期货尾盘最多跌1.5%，此前美国国家环境保护局(EPA)建议明年减少美国汽油中混合生物燃料的要求，这暗示汽油的加工成本将下降，所以供应可能增加。
美国汽油期货 下跌2.6美分，结算价报每加仑2.6577美元，盘中跌至2.6411美元的低位。
布兰特原油较美国原油升水CL-LCO1=R收报14.01美元，周四触及八个月高位15.87美元。
国际能源署周四表示，石油市场供给情况短期来看良好，但未来几个月由于需求季节性上升和部分石油输出国组织(OPEC)成员国面临生产问题，油价可能会上升。 (完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 利棣儿；审校 母红)
堪萨斯--美国达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗(Robert Steven Kaplan)在堪萨斯大学参加一个问答环节(0000)。
0102GMT * 英镑/日圆向上突破下降趋势通道，但在140上方遇阻回落 * 周五和昨日分别触及的高点为140.08和139.90，纽约收盘时报138.23 * 今日亚洲盘迄今在138.53-138.07范围，趋势仍向下 * 关键初步支撑位在137.50附近，137.47为3月29日低点以及趋势通道底部 * 下方有呈下降趋势的200日移动均线，切入位在137.08，还有周线图一目均衡云区底部137.03 * 市场提到的影响因素包括英国退欧和日本央行限制短期QQE/日债收益率小幅走高 (完) (编译 郑茵 审校 徐文焰)
0051GMT * 欧元/日圆在隔夜市场进一步走弱，跌破55周移动均线和周线图一目均衡基准线 * 今日周线图一目均衡基准线持平于118.34，55周移动均线下行位于118.87--两者形成阻力位 * 由于上述水准破位，意味着将测试周线图一目均衡云区底部116.05 * 在此之前还会在一些地方遇到支撑--目前支撑位在200日移动均线水准117.73 * 本月欧元区可能负面消息不断，包括法国选举 * 英国退欧和欧洲央行未来打算都令人担忧，欧元/日圆触及11月以来最低 (完) (编译 郑茵 审校 徐文焰)