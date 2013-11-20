国际油市：布兰特原油因伊朗核谈判涨1%，美国原油期货走低

马来西亚期市：棕榈油期货降至六个月低点，受累于马币走强
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
* 最新一周美国原油库存增幅小于预期
* 馏分油需求四周均值触及两年高位
* 六大国和伊朗展开核计划会谈
路透纽约11月20日 - 布兰特原油周三上涨逾1美元，此前一美国官员称，本周六大国和伊朗“很难”达成核计划协议。
最新一周美国原油库存增幅小于预期，且馏分油库存骤降，支撑超低硫柴油(ULSD)价格，进而支撑整体原油市场。
1月布兰特原油 上涨1.14美元，结算价报每桶108.06美元，日高在108.38美元。
12月美国原油 到期，下跌0.01美元，结算价每桶93.33美元，日高在93.93美元。
1月美国原油 跌0.04美元，结算价报每桶93.85美元。
美国原油在日内大部份时间上涨，但在美联储会议记录公布后下跌。美联储会议记录显示，联储委员认为，如果经济成长状况允许，可能在未来几次会议中的某一次决定开始缩减购债。 美联储缩减刺激计划预料将令原油需求下降，压低原油价格。
对伊朗和六大国在日内瓦的核计划磋商的乐观情绪稍早抑制油价走势。一高级美国官员表示，六大国和伊朗“很难”达成协议。
最新一周美国馏分油库存下降，提振ULSD期货 价格至每加仑2.9595美元的日内高位，此为11月1日来最高。该合约上涨4.87美分，结算价报每加仑2.9545美元。美国汽油期货 上涨2.35美分，结算价报每加仑2.6630美元。(完)
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(编译 利棣儿；审校 徐文焰)
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
路透北京4月14日 - 以资产计中国第四大银行--中国银行日前在 境外完成30亿美元等值债券发行定价，包括美元、欧元、澳元和人民币四个币种，共计六个 债券品种，募集资金将主要用于“一带一路”相关信贷项目，债券将在香港联合交易所挂牌 上市。 据中国银行提供的数据显示，此次发行的美元债共包括三、五和10年期三个期限，其中 三年期是浮息债，最终定价为3M Libor+77基点，首期票面利率为1.9260%；五年期和10年期 固息债票面利率分别为2.8750%和3.50%。 三年期的欧元浮息债最终定价为3M Euribor+67基点，首期票面利率为0.3380%；此外， 由中行约翰内斯堡分行作为发行主体发行的人民币固息债券是非洲首支离岸人民币债（彩虹 债），期限三年，票面利率为4.88%。 “今年，美元加息预期升温、欧洲政治不确定性增强，市场波动性较大。此次发行把握 了市场有利时机，跨时区协调交易执行，顺利完成定价。”中行新闻稿称。 新闻稿并介绍称，此次发行订单总量超过500个，其中欧元债发行获得4倍认购；人民币