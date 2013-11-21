国际油市：布兰特油价跳涨2美元，汽柴油期货急升助燃涨势

* 六大国与伊朗恢复核计划磋商

* 美国制造业指数触及3月以来最高

* 美国汽油期货收涨3%

路透纽约11月21日 - 布兰特原油期货周四跳升2美元，收在逾一个月最高，受助于汽油和柴油价格急升，因有消息称，美国和欧洲库存减少，且炼厂出现故障。

向好的美国经济数据也扶助支撑油价，交易商关注六大国与伊朗的会谈，寄望于会谈能就伊朗核计划达成协议。纽约汽油期货 跳升3%领涨油市，因有消息称美国墨西哥湾炼厂停产。

日内涨势加速，因在近期油价回落至数月低位的过程中卖空原油的交易商纷纷买入，回补空头头寸。

布兰特原油期货 攀升2.02美元，收报每桶110.08美元，盘中升穿100日移动均线切入位109.36美元，为三周来首次。布兰特原油11月8日触及四个月低位102.98美元。

美国原油期货 收涨1.59美元，报每桶95.44美元，盘中触及高位95.63美元。该合约周二触及五个月低位92.43美元。

布兰特原油大涨，使其较美国原油的升水CL-LCO1=R扩阔0.65美元，至14.86美元。

汽油价格跳涨，因位于德州Port Arthur一座日加工60万桶原油的汽油生产厂意外关闭一处生产装置。这是美国最大的炼厂。

美国12月汽油期货 收涨逾0.08美元，报每加仑2.7438美元，日高为2.7460美元，今日录得10月10日以来最大单日百分比涨幅。

在欧洲，阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普集散地的汽油库存较上周减少28.2%，至年内最低，柴油库存触及2008年以来最低。

美国数据显示，上周美国馏分油库存降幅比市场的预期多出400万桶，因美国炼厂向欧洲出口燃料油。

利好的美国经济数据也支撑油价。上周美国初请失业金人口降幅超过预期，制造业采购经理人指数攀升至3月以来最高，显示经济走强。(完)

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