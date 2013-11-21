国际油市：布兰特油价跳涨2美元，汽柴油期货急升助燃涨势

标题新闻：IMF声明称，在参与第三轮救助希腊前需欧元区政府在确保希腊债务可持续性方面提供保证
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* 六大国与伊朗恢复核计划磋商
* 美国制造业指数触及3月以来最高
* 美国汽油期货收涨3%
路透纽约11月21日 - 布兰特原油期货周四跳升2美元，收在逾一个月最高，受助于汽油和柴油价格急升，因有消息称，美国和欧洲库存减少，且炼厂出现故障。
向好的美国经济数据也扶助支撑油价，交易商关注六大国与伊朗的会谈，寄望于会谈能就伊朗核计划达成协议。纽约汽油期货 跳升3%领涨油市，因有消息称美国墨西哥湾炼厂停产。
日内涨势加速，因在近期油价回落至数月低位的过程中卖空原油的交易商纷纷买入，回补空头头寸。
布兰特原油期货 攀升2.02美元，收报每桶110.08美元，盘中升穿100日移动均线切入位109.36美元，为三周来首次。布兰特原油11月8日触及四个月低位102.98美元。
美国原油期货 收涨1.59美元，报每桶95.44美元，盘中触及高位95.63美元。该合约周二触及五个月低位92.43美元。
布兰特原油大涨，使其较美国原油的升水CL-LCO1=R扩阔0.65美元，至14.86美元。
汽油价格跳涨，因位于德州Port Arthur一座日加工60万桶原油的汽油生产厂意外关闭一处生产装置。这是美国最大的炼厂。
美国12月汽油期货 收涨逾0.08美元，报每加仑2.7438美元，日高为2.7460美元，今日录得10月10日以来最大单日百分比涨幅。
在欧洲，阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普集散地的汽油库存较上周减少28.2%，至年内最低，柴油库存触及2008年以来最低。
美国数据显示，上周美国馏分油库存降幅比市场的预期多出400万桶，因美国炼厂向欧洲出口燃料油。
利好的美国经济数据也支撑油价。上周美国初请失业金人口降幅超过预期，制造业采购经理人指数攀升至3月以来最高，显示经济走强。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 母红; 审校 徐文焰)
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英国国家经济社会研究院(NIESR) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
咨询机构PJK International公布的数据显示，截至4月6日当周，阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普的燃料油库存下滑逾四分之一，因为船货都运往新加坡。