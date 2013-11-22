国际油市：布兰特原油同美国原油价差触及八个月高位，市场关注伊朗局势

* 投资人聚焦伊朗谈判

* 中国明年石油需求预计将增加

* 美国原油供应高企继续令油价承压

路透纽约11月22日 - 布兰特原油期货周五上扬约1美元，因价差交易活跃，布兰特原油期货较美国原油期货的升水触及八个月高位。

今日价差扩阔近1.60美元，结算时布兰特原油期货较美国原油期货价格高16.21美元，为3月来最宽。

伊朗同西方国家就伊朗核计划协议的不确定性稍早支撑布兰特原油期货，但在收盘前看似快将达成解决办法。美国国务卿克里周五将启程赴日内瓦参加磋商，外交官称，一主要症结点可能已经克服。

对产油大国伊朗的制裁令全球市场每日损失约100万桶的供应，若达成协议可能令这些原油释出释出，令供应已经充足的市况进一步恶化。

市场也在关注亚洲最大炼厂-中石化对全球第二大石油消费国-中国石油需求的预估。中石化预计明后两年中国石油需求年增长均值将达3.8%。

布兰特原油期货 攀升0.97美元，收报每桶111.05美元，盘中触及六周高位111.40美元。该合约连升两周，因利比亚供应受阻及中国石油需求增长支撑油价。

美国原油期货 收低0.60美元，报每桶94.84美元，周四该合约录得两个月最大单日百分比升幅，本周收高1.06%。美国原油库存不断增加，特别是库欣库存增加令美国原油期货承压。

美国RBOB汽油期货 收低近1%，报每加仑2.7261美元。(完)

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