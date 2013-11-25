国际油市：油价因伊朗核计划协议下滑，关注伊朗恢复原油供应的时间

* 布兰特原油在收盘前一度转至平盘上方

* 布兰特原油较美国原油升水接近每桶17美元

路透纽约11月25日 - 布兰特原油周一小幅收低，缩减跌幅，因交易商怀疑伊朗和六大国达成的核计划协议能有多快转化为全球市场的原油供应增加。

布兰特原油稍早最多下跌3美元，在尾盘一度转至平盘上方，令布兰特原油较美国原油升水触及逾17美元的八个月高位。最终，布兰特原油 结算价仅下跌0.05美元，报每桶111美元，盘中低见108.05美元。

周末达成的伊朗核计划协议将阻止伊朗进行最敏感的核活动，且美国和欧盟将部分放松对伊朗的经济制裁，这为原油市场定下利空基调，但原油在尾盘缩减跌幅，因投资人认为这份协议并不意味着伊朗原油将马上供应给市场。

过去两年伊朗因核计划而受到的严厉制裁导致该国原油出口下降超过一半，支撑布兰特原油价格保持在每桶100美元以上。伊朗是石油输出国组织(OPEC)成员国之一。

美国原油 下跌0.75美元，收报每桶94.09美元。分析师表示，美国原油库存不断增加，继续使美国原油走势弱于布兰特原油。

布兰特原油较美国原油升水在接近尾盘报17.41美元，此为3月以来最宽水平，收报16.91美元。

美国RBOB汽油期货在油品中跌幅最大，此前Phillips 66 在新泽西Bayway炼厂一汽油生产装置维护后恢复运行。近月RBOB汽油合约 尾盘下跌逾1%。(完)

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