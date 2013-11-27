国际油市：美国原油库存意外增加拖累油价下跌，布兰特原油上涨

* 上周美国原油库存增加300万桶-EIA

* 上周美国原油库存上升至1982年编纂数据以来年内同期最高水平

路透纽约11月27日 - 美国原油期货周三下挫，因原油库存增幅超预期令油价受压，而利比亚石油港口示威提振布兰特原油上涨。

美国能源资料协会(EIA)数据显示，上周美国原油库存连续第10周增加，上升至3.91亿桶，此为1982年编纂数据以来年内同期最高水平。

上周美国原油库存增加300桶的消息一度提振美国原油，因周二美国石油协会(API)数据显示上周美国原油库存增幅更大，达到690万桶。

分析师原本预期上周美国原油库存增加60万桶。

但美国原油很快恢复其下跌趋势，盘中下挫约2美元，至每桶91.77美元日内低位。

布兰特原油整日均在平盘之下交投，但收盘前反弹，因交易商和投资人在周四美国感恩节前增加布兰特原油的头寸。

“显然油市面临的缘政治风险将在布兰特原油合约中得到反映...没有人希望在假期油市休市时有空头头寸，”iitrader.com LLC创始人和首席市场策略师Rich Ilczyszyn说。

布兰特原油 上涨0.43美元，收报每桶111.31美元，日内低位在110.51美元。

美国原油 收低1.38美元，报每桶92.30美元，此为5月31日来最低收位，稍早低见91.77美元。

纽约商业期货交易所(NYMEX)原油市场将在11月29日周五1830 GMT收市，较正常收市时间提早一个小时，周四为美国感恩节假期。

布兰特原油表现继续优于美国原油，令布兰特原油较美国原油升水CL-LCO1=R走宽至19.41美元的八个月高位。升水收报19.01美元，此为3月7日以来最宽的结算水平，且较周二收盘走宽约2美元。

利比亚港口示威的消息支撑布兰特原油。利比亚总理Ali Zeidan表示，在该国石油港口的示威，使该国原油出口量下降至之前水平的20%。(完)

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