国际油市：布兰特原油期货持稳于111美元上方，受需求前景增强支撑

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
0543 GMT，1月布兰特原油期货 持平于111.45美元，上日结算价上涨1.76美元。美国原油期货 上涨0.25美元，报每桶94.07美元，周一收高1.10美元。
有消息称，两批12月装船的乌拉尔原油已经取消，此前俄罗斯批准增加对白俄罗斯的出口。该消息也提振了布兰特油价。
石油输出国组织(OPEC)成员国--沙特和阿尔及利亚的石油部长周一表示，在周三的维也纳会议上，该组织可能会维持明年上半年日产3,000万桶原油的目标。
投资者将关注美国周三公布的第三季国内生产总值(GDP)数据和周五公布的非农就业数据，以判断经济改善是否会促使美联储宣布撤回刺激政策。美联储将在12月17-18日举行会议。
路透调查显示，11月29日止当周，美国商业原油库存料下降60万桶。这也是美国需求的另一项重要指标。
美国能源资料协会(EIA)上周公布的数据显示，11月22日止当周，美国原油库存上升300万桶，至3.91亿桶，为1982年有记录以来11月高位。 (完)
NYMEX原油 NYMEX原油电子盘
NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约
亚洲燃料油 亚洲柴油
亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]
EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻
产油国官方售价英文原文
(编译 李春喜 审校 戴素萍)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。