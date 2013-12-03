国际油市：布兰特原油期货持稳于111美元上方，受需求前景增强支撑

0543 GMT，1月布兰特原油期货 持平于111.45美元，上日结算价上涨1.76美元。美国原油期货 上涨0.25美元，报每桶94.07美元，周一收高1.10美元。

有消息称，两批12月装船的乌拉尔原油已经取消，此前俄罗斯批准增加对白俄罗斯的出口。该消息也提振了布兰特油价。

石油输出国组织(OPEC)成员国--沙特和阿尔及利亚的石油部长周一表示，在周三的维也纳会议上，该组织可能会维持明年上半年日产3,000万桶原油的目标。

投资者将关注美国周三公布的第三季国内生产总值(GDP)数据和周五公布的非农就业数据，以判断经济改善是否会促使美联储宣布撤回刺激政策。美联储将在12月17-18日举行会议。

路透调查显示，11月29日止当周，美国商业原油库存料下降60万桶。这也是美国需求的另一项重要指标。

美国能源资料协会(EIA)上周公布的数据显示，11月22日止当周，美国原油库存上升300万桶，至3.91亿桶，为1982年有记录以来11月高位。 (完)

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