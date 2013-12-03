国际油市：美国原油价格上涨逾2美元，受输油管道将投运的消息带动

* 预期OPEC将维持石油产量目标不变

* 上周美桶国原油库存预料增加30万桶

路透纽约12月3日 - 美国原油期货周二上升逾2美元，至四周高位，连涨第三日，因预期1月开始投运的从库欣至美国墨西哥湾的输油管道将导致库欣原油库存减少。

在周三石油输出国组织(OPEC)会议前，伊朗和伊拉克周二通知OPEC，两国将大幅增加其石油出产，称其他OPEC成员国需要为伊朗和伊拉克增产让出空间。市场预期OPEC将维持原油产量目标不变。

在周一收市后，TransCanada Corp 向联邦能源监管委员会(FERC)提交的文件显示，该公司从美国俄克拉荷马州库欣到德州阿瑟港(Port Arthur)每日运送70万桶石油的输油管道从1月3日开始投运。

这条输油管道应该会降低库欣原油库存，支撑美国原油期货相对于布兰特原油的表现。库欣是美国原油期货合约的交割点。

1月布兰特原油 上涨1.17美元，结算价报每桶112.62美元，稍早触及112.93美元的11周高位。

美国原油 上扬2.22美元，结算价报每桶96.04美元，为9月18日来最大单日百分比涨幅。

布兰特原油较美国原油升水收窄逾1美元，至16.58美元，周一收报17.63美元。

美国石油协会(API)周二公布的库存数据显示，上周美国原油库存减少1,240万桶。美国能源资料协会(EIA)将在周三公布库存数据。(完)

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