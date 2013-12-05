国际油市：布兰特原油走低但美国原油上扬，投资者出脱利差交易

* 美国第三季GDP修正值超预期，上周初请失业金人口减少

* 美国原油库存减少支撑美国原油期价

* OPEC保持产量目标不变

路透纽约12月5日 - 布兰特原油期货周四走低，美国原油期货连涨第五日，两类指标原油期货价差收窄至两周低位，因美国经济数据良好，暗示全球最大石油消费国美国的需求将反弹。

交易商称，美国原油期货涨幅受限，因担忧乐观的经济数据是否会促使美国联邦储备理事会(FED/美联储)开始缩减购债规模，这可能削弱对诸如大宗商品等风险较高资产的支持。

布兰特原油期货盘中回落逾1美元，之前一个月持续攀升，带动价格从11月初的103美元升至周三的逾113美元。

本月，布兰特较美国原油期货溢价CL-LCO1=R从不到9美元扩阔至逾19美元。

过去一周，投资者出脱价差交易，因美国原油表现持续强于布兰特原油，导致价差收窄逾5美元，周四触及日低12.97美元。

1月布兰特原油期货 收跌0.90美分，收报每桶110.98美元。

美国原油期货 攀升0.18美元，收报每桶97.38美元，过去四日累积攀升逾5%，本周可能录得7月以来最大单周涨幅。

布兰特较美国原油期货溢价报13.60美元，较11月27日触及的19.41美元回落了近6美元。

美国商务部美周四公布，第三季国内生产总值(GDP)环比年率修正值为成长3.6%,为2012年第一季以来最快(预估为增长3.0%),前值为增长2.8%。

美国劳工部周四公布，一周初请失业金人数为29.8万人(预估为32.5万人)，一周初请失业金人数四周均值为32.2万人，一周续请失业金人数为274.4万人(预估为282.0万人)。

美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示，截至11月29日当周美国原油库存减少560万桶，使过去10周累积的3,600万桶的库存减少了约六分之一。

石油输出国组织(OPEC)两位代表称，该组织周三决定在2014年上半年维持日产量上限在3,000万桶不变。 (完)

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