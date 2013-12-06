国际油市：布兰特原油期货小涨升越111美元，观望美国就业报告

欧洲股市：微幅收高，本季录得两年来最佳季度表现
路透伦敦/米兰3月31日 - 欧洲股市周五收盘微升，本季录得2015年以来最佳季度表现，资金加速流入欧股，因经济数据和企业业绩强劲，尽管未来有一系列政治风险事件。
“GDP数据强劲，使我们对美国经济复苏更有信心，”三菱商事的石油风险管理经理Tony Nunan表示。
“一旦美联储开始缩减刺激政策，可能就是人们获利了结，并退出石油等风险资产的时候了。”
0535 GMT，1月布兰特原油期货 上涨0.42美元，报每桶111.40美元，前两个交易日累计下跌1.5%。本周该指标合约料上涨1.3%，为过去四周内的第三次上涨。
美国原油 下跌0.02美元，报每桶97.36；周四上涨0.18美元，并触及98美元下方不远的五周高点。
美国原油库存在连续10周上升后下降，给油价提供支撑。美国原油本周迄今上涨5%，料录得五个月最大周线涨幅。
欧洲和美国部分地区出现的极端天气，也支撑了这两个地区的油价。
气象预告称，一风暴向欧洲大陆袭来，这可能是数年来最大的风暴，北海石油商因此减产，并从一些平台撤离员工。
此外，寒冷天气也降低了美国一些地区的油气产量。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 李春喜 审校 田建华)
路透伦敦/米兰3月31日 - 欧洲股市周五收盘微升，本季录得2015年以来最佳季度表现，资金加速流入欧股，因经济数据和企业业绩强劲，尽管未来有一系列政治风险事件。
(更新2月工业生产和产能利用率修正值) 美国商务部周五公布，美国2月个人所得较前月增加0.4%，美国2月个人支出较前月增加0.1%。 美国联邦储备理事会(美联储/FED)公布，美国2月工业生产上修为较前月上升0.1%，产能利用率上修至75.9%。 当前值 前次值 失业率(%) 4.7 (2月) 4.8 (1月) 非农业就业岗位(万) 增加23.5 (2月) 增加23.8 (1月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (2月) +0.2 (1月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%)
路透伦敦3月31日 - 期铜周五下挫2%，因秘鲁最大铜矿罢工结束，对 供应减少的担忧缓解，尽管中国强劲的经济数据提供了支撑。本季供应减 少的担忧带动期铜大涨。 自由港 Cerro Verde铜矿工会周四晚表示，罢工工人投票结束 近三周的罢工，周五将复工。罢工令该铜矿的产量减半。 ING在报告中指出，智利Escondida铜矿也恢复了生产，且有迹象显示 自由港在印尼的Grasberg生产设施供应受限的情况也将缓解。 德国商业银行分析师Daniel Briesemann表示，“供应问题正在消除 。” 伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 收低2%，报每吨5,837.50美 元，但首季仍大涨5.6%，之前一季劲升近14%。 中国3月官方制造业和非制造业PMI继续保持强劲扩张态势，分别创出 近五年新高和近三年高位，主要得益于供需两端同时扩张，企业生产活跃 、市场需求回暖、成本压力有所缓解。先行指标显示中国经济回升势头良 好，有望延续至二季度。