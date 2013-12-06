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货币新闻 | 2013年 12月 6日 星期五 14:48 BJT

国际油市：布兰特原油期货小涨升越111美元，观望美国就业报告

“GDP数据强劲，使我们对美国经济复苏更有信心，”三菱商事的石油风险管理经理Tony Nunan表示。

“一旦美联储开始缩减刺激政策，可能就是人们获利了结，并退出石油等风险资产的时候了。”

0535 GMT，1月布兰特原油期货 上涨0.42美元，报每桶111.40美元，前两个交易日累计下跌1.5%。本周该指标合约料上涨1.3%，为过去四周内的第三次上涨。

美国原油 下跌0.02美元，报每桶97.36；周四上涨0.18美元，并触及98美元下方不远的五周高点。

美国原油库存在连续10周上升后下降，给油价提供支撑。美国原油本周迄今上涨5%，料录得五个月最大周线涨幅。

欧洲和美国部分地区出现的极端天气，也支撑了这两个地区的油价。

气象预告称，一风暴向欧洲大陆袭来，这可能是数年来最大的风暴，北海石油商因此减产，并从一些平台撤离员工。

此外，寒冷天气也降低了美国一些地区的油气产量。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 李春喜 审校 田建华)

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