国际油市：布兰特原油持稳107美元附近，美国暗示加强制裁俄罗斯

全球商品：2018年全球钢铁需求预计将增长0.9%--国际钢铁协会
国际钢铁协会称，全球最大钢铁消费国中国今年使用量料将持平于6.81亿吨，2018年将下滑2%至6.674亿吨。(完) (编译 张明钧; 审校 王兴亚)
0556GMT，布兰特5月原油期货 上涨0.02美元，报每桶107.05美元，上日结算价上涨0.04美元。
“布兰特原油价格昨晚没有太大反应，即便奥巴马对克里米亚事件深感懊恼。不过投资者会继续密切关注，”OptionsXpress驻悉尼的市场分析师Ben Le Brun表示。
“我认为在问题解决之前，油价会继续有风险溢价，”他表示。
美国5月原油期货 上涨0.11美元，报每桶100.37美元，上日上涨1.07美元。
美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示，库欣原油库存减少133万桶至2,848万桶，为2012年1月以来最低。该消息也支持了美国原油价格。 (完)
NYMEX原油 NYMEX原油电子盘
NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约
亚洲燃料油 亚洲柴油
亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]
EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻
产油国官方售价英文原文 (编译 蔡美珍/李春喜 审校 徐文焰)
国际钢铁协会称，全球最大钢铁消费国中国今年使用量料将持平于6.81亿吨，2018年将下滑2%至6.674亿吨。(完) (编译 张明钧; 审校 王兴亚)
以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。
以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。