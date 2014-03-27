国际油市：布兰特原油持稳107美元附近，美国暗示加强制裁俄罗斯

“布兰特原油价格昨晚没有太大反应，即便奥巴马对克里米亚事件深感懊恼。不过投资者会继续密切关注，”OptionsXpress驻悉尼的市场分析师Ben Le Brun表示。

“我认为在问题解决之前，油价会继续有风险溢价，”他表示。

美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示，库欣原油库存减少133万桶至2,848万桶，为2012年1月以来最低。该消息也支持了美国原油价格。 (完)